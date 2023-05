Denatalità, in Veneto 6mila alunni in meno ma stessi docenti per il 2023/24. Resta la preoccupazione dei sindacati

Denatalità, in Veneto 6mila alunni in meno ma stessi docenti per il...

In Veneto diminuiscono gli alunni ma il Ministero ha garantito gli stessi posti del personale docente per il prossimo anno scolastico 2023/24. La riduzione, anche se è ancora prematuro affermarlo, potrebbe arrivare dal 2024/25. Ad affermarlo a Rai News 24 è la direttrice dell’Usr Mirella Nappa. I dati parlano di quasi 6mila alunni in meno con un evidente e ampiamente annunciato problema di denatalità.

“Le nostre scuole si stanno spopolando – spiega Sandra Biolo della Cisl – con circa 41mila alunni in meno negli ultimi cinque anni. Il Veneto è una regione vecchia e sta diventando sempre più vecchia. Senza un sostegno pubblico alle famiglie non rilanciamo la nostra regione. Bisogna definire le priorità – afferma Biolo – quali sono quelle del Veneto?”

Camisasca (Istat): mai così pochi nati dal 1864

L’ondata lunga del drastico calo delle nascite dunque arriva anche alle scuole superiori: lo ha sottolineato il direttore generale dell’Istat Michele Camisasca.

“Il 2008 – ha detto Camisasca – è stato l’anno in cui ci sono stati più nati, da allora la discesa è costante. La curva della discesa dal prossimo anno si riverbererà anche sulla scuola secondaria”. Ammontano, è stato fatto notare, a 186 mila in meno gli alunni alle primarie tra il 2015 e il 2019. Il decremento ha coinvolto scuole pubbliche e private.

Per Camisasca, se è vero che meno studenti in aula aiuteranno la didattica, saranno numeri inferiori di chi contribuirà a pagare le pensioni, a lavorare e quindi migliorare le aspettative di vita: “essere scesi sotto i 400 mila nati nel 2022 (negli anni del boom economico si viaggiava oltre un milione di nascite l’anno ndr) rappresenta il numero più basso dall’unità d’Italia, è un deficit che non si recupera progressivamente: questo avrà un impatto, la forza lavoro sarà inferiore”.

Per il direttore dell’Istat non vi sono dubbi: “bisogna pensare sì ai benefici di un’aula meno affollata” ma anche a quello che ne consegue.

I dati resi pubblici dal direttore dell’Istituto nazionale di Statistica non sono una novità: lo scorso anno si registrano ben oltre 100 mila iscritti in meno rispetto al precedente.