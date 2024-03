Didacta 2024 al via, Valditara: docenti devono governare intelligenza artificiale, non averne paura – DIRETTA

Inizia oggi, mercoledì 20 marzo, l’appuntamento con Fiera Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola.

L’edizione 2024 si svolgerà dal 20 al 22 marzo a Firenze, negli spazi della Fortezza da Basso. La Tecnica della Scuola sarà presente all’evento con approfondimenti, interviste sul posto e dirette aperte a tutto il personale della scuola e anche ai lettori appassionati.

Per il primo giorno dell’evento, il direttore della Tecnica della Scuola, Alessandro Giuliani, ha incontrato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, presenti all’inaugurazione, insieme al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Presente al nostro stand (H04 al padiglione Cavaniglia) anche la collaboratrice tecnica di Indire, Daniela Bagattini, con la quale abbiamo parlato di parità di genere a scuola.

Il giorno di apertura di Didacta 2024 è stato contrassegnato dalla presenza del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: dopo un intervento dal palco incentrato sull’importanza di esaltare il talento di ogni studente, il ministro si è soffermato sulla centralità che sta assumendo la tecnologia all’interno della scuola.

Al ministro abbiamo chiesto come i docenti stanno affrontando i problemi gestionali legati alla sempre maggiore digitalizzazione della didattica.

Valditara è stato quindi sollecitato per un parere sull’altissima percentuale di docenti che hanno passato la prova scritta del concorso Pnrr e all’ipotesi di eccessiva semplicità dei 50 quesiti posti ai candidati.

Quindi al ministro è stato chiesto come sta procedendo la riforma degli istituti tecnici e del liceo Made in Italy. Non poteva mancare un commento al recente caso della scuola di Pioltello, dove il prossimo 10 aprile si fermeranno le lezioni per la fine del Ramadan: una decisione che non è piaciuta al Ministro.

Tra i relatori che hanno partecipato all’inaugurazione era presente anche Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.

La Tecnica della Scuola a Didacta Italia 2024: scopri il nostro omaggio

Nel nostro stand, oltre al desk dedicato ai docenti per orientarli verso il corso di formazione più adatto per loro, ci sarà uno spazio in cui si terranno interviste, dirette, talk, approfondimenti e momenti di riflessione sui temi relativi alla didattica e alla pedagogia. Scopri tutti i nostri eventi sul nostro sito e sui nostri canali Facebook e Instagram per qualunque aggiornamento!

Come raggiungerci? Ci troveremo all’interno del padiglione Cavaniglia, nello stand H04. Tutti coloro che verranno a trovarci potranno richiedere in omaggio, registrandosi al nostro stand: