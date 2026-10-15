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15.10.2026

Didacta Abruzzo 2026, innovazione e sicurezza al centro della scuola del futuro: Spaggiari presenta “Fuoriclasse”

Redazione
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Dal 21 al 23 ottobre, la manifestazione Didacta Italia – Edizione Abruzzo ospita a Lanciano la rassegna Fuoriclasse, promossa dal Gruppo Spaggiari per valorizzare le buone pratiche educative e le prospettive di sviluppo del sistema scolastico. L’evento propone un ricco programma di dibattiti e confronti con la partecipazione di dirigenti scolastici, docenti, esperti e rappresentanti delle istituzioni e del mondo della comunicazione.

Tra gli appuntamenti principali previsti per giovedì 22 ottobre spiccano i contributi di Rai Cultura e della Polizia di Stato, dedicati ai nuovi linguaggi e alla tutela dei minori nel contesto tecnologico. Marco Lanzarone approfondirà il progetto “Storia Pop” per la divulgazione storica rivolta alle generazioni Z e Alpha, mentre Maria Assunta Rutigliano affronterà le sfide della sicurezza digitale, dal cyberbullismo alla prevenzione dei rischi online.

Un ruolo centrale è riservato all’integrazione dell’intelligenza artificiale nella didattica, tema su cui un’indagine promossa con La Fabbrica e ANP ha rilevato che il 72% dei docenti utilizza l’AI settimanalmente e il 67% ha imparato da autodidatta. Per rispondere a questo bisogno di formazione, mercoledì 21 ottobre verrà presentata la piattaforma DreamShaper, uno strumento innovativo basato sull’AI per supportare l’apprendimento per progetti e le competenze degli studenti.

Per garantire la più ampia condivisione a livello nazionale, tutti gli incontri della rassegna saranno fruibili anche in live streaming. Inoltre, chi sceglierà di partecipare in presenza registrandosi agli eventi Spaggiari potrà beneficiare di un biglietto omaggio per l’ingresso a Didacta Abruzzo.

Per iscriversi agli eventi di Fuoriclasse: Fuoriclasse Didacta 2026 – Lanciano | Spaggiari

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