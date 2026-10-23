Didacta Lanciano 2026 verso la conclusione: il programma della terza e ultima giornata della fiera rivolta ai docenti

Prosegue con successo Didacta Italia – Edizione Abruzzo, in corso negli spazi di Lancianofiera (CH), fino a oggi, venerdì 23 ottobre.

Il programma dell’ultimo giorno

La giornata conclusiva propone, nella Main Hall “Gabriele d’Annunzio”, un programma che accoglie eventi di rilievo con focus su esperienze, progetti e buone pratiche per la scuola, dai nuovi approcci alla didattica nelle pluriclassi alle iniziative dedicate alle specificità del territorio abruzzese, fino ai servizi per l’inclusione e il benessere degli studenti.

Alle ore 9.30 il convegno “La pluriclasse tra apprendimenti disciplinari e trasversali. Competenze e innovazione didattica nella scuola della transizione demografica”, dedicato alle opportunità educative e alle innovazioni didattiche nelle classi multigrado. Dopo i saluti istituzionali di INDIRE e del Movimento Nazionale delle Piccole Scuole, Alessandro Rosina, professore ordinario di Demografia all’Università Cattolica del Sacro Cuore, approfondirà l’impatto della crisi demografica sulla popolazione scolastica, con un focus sull’Abruzzo. Seguiranno gli interventi di Donatella Malafronte, docente della Direzione Didattica “L. L. Lambert” di Oulx (TO), sulle competenze socio-emotive nella pluriclasse, e di Alessandro Piacentini, docente dell’Istituto Omnicomprensivo “Jole Orsini” di Amelia (TR), e Stefania Biagerini, docente dell’Istituto Comprensivo Alto Casentino di Pratovecchio Stia (AR), sulle pratiche innovative per l’insegnamento della matematica e l’apprendimento tra pari. Il convegno si concluderà con uno spazio dedicato alle domande e al confronto con i relatori.

Alle ore 11, sempre nella Main Hall, sarà la volta di “Educare nei luoghi: voci e prospettive delle aree interne d’Abruzzo”, organizzato da Regione Abruzzo e Usr Abruzzo.Racconti ed esperienze offriranno uno sguardo sulle prospettive della scuola nelle aree interne, con un focus sul ruolo delle piccole scuole, sulla ricerca, sull’innovazione e sulle nuove forme di organizzazione dell’offerta educativa.

La Regione Abruzzo sarà protagonista anche allo stand istituzionale nel padiglione Celestino V, con un programma di approfondimenti che affianca gli appuntamenti della Main Hall. Tra questi, alle ore 11.30, l’evento “Infermiere scolastico in Abruzzo: sperimentazione”: l’intervento affronta il tema dell’assistenza infermieristica a scuola per gli alunni con disabilità e bisogni sanitari, presentando l’esperienza del progetto sperimentale di assistenza infermieristica scolastica in Abruzzo. Saranno approfondite le modalità di attivazione del servizio, il ruolo della scuola, il raccordo con i servizi sanitari e le responsabilità delle figure coinvolte.

Spazio anche alla didattica e alla divulgazione nell’area #socialprof, al padiglione Flaiano, che domani vedrà la partecipazione di due protagonisti molto seguiti dal pubblico scolastico. Alle ore 11.30, Maestra Giulia proporrà l’incontro “La grammatica come laboratorio”, mentre alle ore 12.30 sarà la volta del Maestro Libero con “Nuove Indicazioni nazionali in musica”. Due appuntamenti dedicati a metodologie e strumenti per rendere l’apprendimento più coinvolgente e avvicinare la didattica ai linguaggi e alle esigenze degli studenti.

La Tecnica della Scuola presente a Didacta

La Tecnica della Scuola, attiva nel campo dell’informazione scolastica da oltre 75 anni, dopo il successo di Fiera Didacta Italia a Firenze nel marzo 2026, è presente alla Fiera Didacta – Edizione Abruzzo.

Dove siamo?

La Tecnica della Scuola è presente al Padiglione D’Annunzio, nello stand D07.

Come partecipare

Il Programma Scientifico completo è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione, dove è possibile selezionare gli eventi e acquistare il biglietto, anche con la Carta del docente. Il costo varia da 16 a 30 euro a seconda della durata della partecipazione (uno, due o tre giorni), con la possibilità di prenotare fino a due eventi formativi al giorno tra seminari e workshop. La manifestazione è organizzata da Firenze Fiera con un comitato che coinvolge il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Regione Abruzzo, gli Uffici scolastici regionali e diverse università e ITS del territorio.

DIDACTA ITALIA – Edizione Abruzzo è organizzata da Firenze Fiera e si avvale di un Comitato organizzatore coordinato da Anna Paola Concia, composto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla Regione Abruzzo, dai Comuni di Lanciano e dell’Aquila, dagli Uffici scolastici regionali di Abruzzo, Molise, Marche e Puglia, dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, dall’Università degli Studi dell’Aquila, dall’Università degli Studi di Teramo, da Abruzzo ITS Academy, ITS Moda Pescara, ITS Academy L’Aquila, Accademia di Belle Arti L’Aquila, ITS Agroalimentare Teramo, ITS Most Academy e ITS Mark. Partner scientifico: INDIRE. Partner: Didacta International.