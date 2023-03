Didacta Italia 2023, al via il secondo giorno: si parlerà di scienza e molto altro

Continua per il secondo giorno la fiera dedicata alla scuola più grande d’Italia, Fiera Didacta 2023. All’inaugurazione di ieri, mercoledì 8 marzo hanno partecipato, oltre al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e all’assessora regionale ad istruzione, formazione, lavoro, università e pari opportunità Alessandra Nardini, il vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini, la presidente di Indire Cristina Grieco, l’assessore della Regione Sicilia Mimmo Turano, il direttore di Didacta Germania Reinhard Koslitz, il presidente della Camera di Commercio Firenze Leonardo Bassilichi.

Anche il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara è voluto intervenire con un videomessaggio.

Ecco alcuni degli appuntamenti in programma oggi:

PROGRAMMA 9 MARZO

La Tecnica della Scuola presente a Didacta

La Tecnica della Scuola, attiva nel campo dell’informazione scolastica da oltre 70 anni, dopo il successo di Fiera Didacta Sicilia, sarà presente per la prima volta alla Fiera Didacta Italia allo stand C27 (padiglione Cavaniglia), nella sezione dedicata all’editoria e alla stampa di settore.

L’obiettivo sarà quello di riflettere sulle novità relative alla formazione dei docenti e degli studenti come l’Intelligenza Artificiale, Chat Gpt, il Metaverso, le materie Stem, Scuola 4.0 e la Robotica Educativa: insomma, tutti elementi della scuola del futuro.

Le attività della Tecnica della Scuola a Fiera Didacta Italia, in duplice qualità di testata giornalistica e di ente di formazione accreditato dal Mim, saranno molteplici, da interviste itineranti a momenti di approfondimento con formatori ed esperti sui temi più disparati.

