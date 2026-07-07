Didacta Italia Abruzzo, aperte le iscrizioni: 90 eventi formativi a Lanciano dal 21 al 23 ottobre

Sono aperte le iscrizioni al programma scientifico di Didacta Italia – Edizione Abruzzo, in programma dal 21 al 23 ottobre nel Quartiere Fieristico di Lanciano Fiera (Chieti). Con questa edizione, la più importante manifestazione nazionale dedicata alla formazione e all’innovazione didattica raggiunge il traguardo della sua quattordicesima edizione.

Novanta eventi tra workshop, seminari e intelligenza artificiale

La manifestazione si svolgerà su 15.000 metri quadrati distribuiti in sei padiglioni, con quattro sale dedicate ai workshop immersivi, due sale per i seminari e una Main Hall intitolata a Gabriele D’Annunzio per la cerimonia inaugurale. Il programma scientifico, realizzato con la partnership di INDIRE, conta 90 eventi formativi – 52 workshop e 38 seminari – selezionati tra oltre 200 proposte pervenute, rivolti a insegnanti, dirigenti scolastici, personale educativo della fascia 0-6, personale amministrativo e amministratori locali. Tra i temi centrali spicca l’intelligenza artificiale nella didattica, affiancata da metodologie innovative, trasformazione degli spazi di apprendimento e una sezione dedicata alle piccole scuole, sempre più diffuse alla luce dell’evoluzione demografica. I biglietti – acquistabili anche con la Carta del docente – costano 16, 25 o 30 euro in base al numero di giorni. È possibile prenotare fino a due eventi formativi al giorno. Le iscrizioni sono disponibili su fieradidacta.indire.it.

PROGRAMMA COMPLETO