Didacta Italia Abruzzo, aperte le iscrizioni: 90 eventi formativi a Lanciano dal 21 al 23 ottobre

Sono aperte le iscrizioni al programma scientifico di Didacta Italia – Edizione Abruzzo, in programma dal 21 al 23 ottobre nel Quartiere Fieristico di Lanciano Fiera (Chieti). Con questa edizione, la più importante manifestazione nazionale dedicata alla formazione e all’innovazione didattica raggiunge il traguardo della sua quattordicesima edizione.
La manifestazione si svolgerà su 15.000 metri quadrati distribuiti in sei padiglioni, con quattro sale dedicate ai workshop immersivi, due sale per i seminari e una Main Hall intitolata a Gabriele D’Annunzio per la cerimonia inaugurale. Il programma scientifico, realizzato con la partnership di INDIRE, conta 90 eventi formativi – 52 workshop e 38 seminari – selezionati tra oltre 200 proposte pervenute, rivolti a insegnanti, dirigenti scolastici, personale educativo della fascia 0-6, personale amministrativo e amministratori locali. Tra i temi centrali spicca l’intelligenza artificiale nella didattica, affiancata da metodologie innovative, trasformazione degli spazi di apprendimento e una sezione dedicata alle piccole scuole, sempre più diffuse alla luce dell’evoluzione demografica. I biglietti – acquistabili anche con la Carta del docente – costano 16, 25 o 30 euro in base al numero di giorni. È possibile prenotare fino a due eventi formativi al giorno. Le iscrizioni sono disponibili su fieradidacta.indire.it.