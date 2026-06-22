Didacta Italia arriva in Abruzzo: a Lanciano Fiera il quinto spin-off regionale

Indice Un evento per tutta la filiera formativa

L’Abruzzo si prepara a diventare protagonista del mondo della scuola italiana. Dal 21 al 23 ottobre i padiglioni di Lanciano Fiera ospiteranno la quinta edizione dello spin-off regionale di Didacta Italia, la manifestazione dedicata all’innovazione e alla formazione scolastica. L’evento è stato presentato il 22 giugno a L’Aquila dall’assessore regionale all’Istruzione Roberto Santangelo e dal presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini, insieme al presidente di Indire Francesco Manfredi e alla presidente di Lanciano Fiera Ombretta Mercuri.

Un evento per tutta la filiera formativa

Didacta Italia – Edizione Abruzzo seguirà il modello della manifestazione nazionale, in corso ogni anno a marzo alla Fortezza da Basso di Firenze dal 2017, rivolgendosi a tutti i livelli di istruzione: dalla fascia 0-6 anni fino all’università, passando per scuola primaria, secondaria, istituti professionali, ITS e istituti di ricerca. Nei tre giorni si prevede l’affluenza di oltre trentamila docenti e operatori scolastici. Dopo le esperienze di Catania, Bari e Riva del Garda, l’Abruzzo accoglie dunque la quinta tappa di un format in crescita. “Ogni anno Didacta propone strumenti nuovi per l’insegnamento e tecniche di comunicazione innovative”, ha sottolineato l’assessore Santangelo, evidenziando il valore della manifestazione per la formazione docente e per l’alta formazione in generale. Il presidente Becattini ha ribadito la vocazione territoriale dell’evento, che punta a costruire una rete nazionale di esperienze e buone pratiche. L’organizzazione è affidata a Firenze Fiera, con un comitato che coinvolge ministero, regione, comuni, università abruzzesi e numerosi ITS del territorio.