GPS 2026, è possibile non compilare le 150 preferenze per l’art. 47 e farlo il prossimo anno? Risponde l’esperto

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Le funzioni per le 150 preferenze saranno attive dal 16 luglio (ore 14.00) al 29 luglio 2026 (ore 14.00) sul portale Istanze on Line. Potranno compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per ogni scelta occorre indicare classe di concorso, tipologia di posto, disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto.

Per fare il punto della situazione siamo stati in diretta lunedì 6 luglio alle ore 16:30 insieme agli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

È possibile non compilare le 150 preferenze quest’anno per l’art. 47 e farlo il prossimo anno?

A questa domanda, il nostro esperto Lucio Ficara risponde: “È una scelta saggia se non si ha intenzione di accettare incarichi per l’anno in corso. La rinuncia alla compilazione vale solo per l’anno scolastico attuale, a condizione che l’aggiornamento delle GPS sia stato effettuato regolarmente entro i termini di marzo 2026”.

L’articolo 47 del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) è la disposizione normativa che consente ai docenti già assunti a tempo indeterminato (di ruolo) di accettare incarichi di supplenza annuale in un altro ordine o grado di istruzione, o per un’altra classe di concorso, mantenendo il proprio posto di ruolo.