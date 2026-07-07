GPS 2026, è possibile non compilare le 150 preferenze per l’art. 47 e farlo il prossimo anno? Risponde l’esperto

Le funzioni per le 150 preferenze saranno attive dal 16 luglio (ore 14.00) al 29 luglio 2026 (ore 14.00) sul portale Istanze on Line. Potranno compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per ogni scelta occorre indicare classe di concorso, tipologia di posto, disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto.
Per fare il punto della situazione siamo stati in diretta lunedì 6 luglio alle ore 16:30 insieme agli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.
È possibile non compilare le 150 preferenze quest’anno per l’art. 47 e farlo il prossimo anno?
A questa domanda, il nostro esperto Lucio Ficara risponde: “È una scelta saggia se non si ha intenzione di accettare incarichi per l’anno in corso. La rinuncia alla compilazione vale solo per l’anno scolastico attuale, a condizione che l’aggiornamento delle GPS sia stato effettuato regolarmente entro i termini di marzo 2026”.
L’articolo 47 del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) è la disposizione normativa che consente ai docenti già assunti a tempo indeterminato (di ruolo) di accettare incarichi di supplenza annuale in un altro ordine o grado di istruzione, o per un’altra classe di concorso, mantenendo il proprio posto di ruolo.