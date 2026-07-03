Didacta Italia approda in Abruzzo: dal 21 al 23 ottobre la scuola incontra l’innovazione

Indice Un asse strategico adriatico tra Abruzzo e Marche

La più importante manifestazione nazionale dedicata all’innovazione scolastica arriva nel cuore dell’Italia centrale. Dal 21 al 23 ottobre 2026 si svolge Didacta Italia – Edizione Territoriale Abruzzo, un appuntamento che riunisce istituzioni, scuole, università, ITS Academy, enti locali, imprese e mondo della ricerca attorno a un obiettivo comune: promuovere una cultura dell’innovazione capace di generare valore per l’intero sistema educativo nazionale.

Un asse strategico adriatico tra Abruzzo e Marche

L’edizione abruzzese si distingue per una partnership istituzionale di rilievo: le Marche sono il partner privilegiato della manifestazione, con uno stand dedicato e sei proposte scientifiche approvate. La scelta non è casuale: i due territori condividono storia, relazioni, mobilità di studenti e docenti, sfide educative e prospettive di sviluppo, rendendo naturale la collaborazione tra i rispettivi Uffici Scolastici Regionali. Didacta Abruzzo si configura così come occasione concreta per rafforzare un asse adriatico tra le due regioni, favorendo lo scambio di buone pratiche, l’innovazione educativa e la costruzione di reti stabili tra scuole, università e sistema della ricerca. L’Abruzzo si afferma al contempo come punto di riferimento per il dialogo interistituzionale e per nuovi modelli di cooperazione territoriale nel panorama scolastico italiano.