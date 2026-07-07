GPS 2026 e 150 preferenze, come funziona la riserva per il Servizio Civile Universale? Risponde l’esperto

Le funzioni per le 150 preferenze saranno attive dal 16 luglio (ore 14.00) al 29 luglio 2026 (ore 14.00) sul portale Istanze on Line. Potranno compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per ogni scelta occorre indicare classe di concorso, tipologia di posto, disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto.
Per fare il punto della situazione siamo stati in diretta lunedì 6 luglio alle ore 16:30 insieme agli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.
Come funziona la riserva per il Servizio Civile Universale?
A questa domanda, il nostro esperto Lucio Ficara risponde: “La riserva è del 15% per ogni classe di concorso, a condizione che non venga superato il limite totale delle riserve fissato al 50% dei posti disponibili. Se un riservista ottiene il posto per merito, viene comunque conteggiato nella quota di riserva, contribuendo alla saturazione della stessa”.