GPS 2026 e 150 preferenze, come funziona la riserva per il Servizio Civile Universale? Risponde l’esperto

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Le funzioni per le 150 preferenze saranno attive dal 16 luglio (ore 14.00) al 29 luglio 2026 (ore 14.00) sul portale Istanze on Line. Potranno compilarle gli aspiranti inseriti in GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Per ogni scelta occorre indicare classe di concorso, tipologia di posto, disponibilità per cattedre complete o spezzoni orari e durata del contratto.

Per fare il punto della situazione siamo stati in diretta lunedì 6 luglio alle ore 16:30 insieme agli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Come funziona la riserva per il Servizio Civile Universale?

A questa domanda, il nostro esperto Lucio Ficara risponde: “La riserva è del 15% per ogni classe di concorso, a condizione che non venga superato il limite totale delle riserve fissato al 50% dei posti disponibili. Se un riservista ottiene il posto per merito, viene comunque conteggiato nella quota di riserva, contribuendo alla saturazione della stessa”.