Didacta Italia – Edizione Trentino dal 22 al 24 ottobre a Riva del Garda, al via le iscrizioni: gli eventi

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per gli eventi del programma scientifico di DIDACTA ITALIA – Edizione Trentino, spin-off dell’edizione nazionale, che celebra la sua dodicesima edizione e segna la prima volta in cui un’edizione regionale coinvolgerà in modo specifico tutte le regioni del nord Italia.

L’evento, dedicato alla formazione e all’innovazione didattica, si terrà dal 22 al 24 ottobre presso il Quartiere Fieristico di Riva del Garda. La manifestazione sta prendendo sempre più forma, con la pubblicazione del programma scientifico che costituisce la cornice culturale dell’iniziativa, ulteriormente arricchita da prestigiosi eventi nella main hall e in tutti gli spazi organizzati dagli enti e dalle aziende partecipanti.

Il programma

Il ricco programma scientifico, realizzato con la partnership scientifica di INDIRE e coordinato dal Prof. Giovanni Biondi, offre un’ampia gamma di attività pensate per insegnanti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado. Particolare attenzione sarà dedicata a tematiche specifiche dei territori alpini, come gli eventi focalizzati sulle piccole scuole, una realtà molto presente nelle zone di montagna, e sul plurilinguismo. Non mancheranno, tuttavia, contenuti di portata più generale incentrati sull’innovazione e le tecnologie future, includendo focus su intelligenza artificiale (IA), robotica, metaverso, realtà aumentata e nuove tecnologie. La Main Hall ospiterà inoltre eventi cruciali per i dirigenti scolastici, tra cui un workshop sulla leadership, riconosciuta come fattore determinante per l’efficacia scolastica, come evidenziato da un recente rapporto di ricerca della Fondazione Rocca. Un evento internazionale dedicato alle piccole scuole, sempre nella Main Hall, permetterà ai partecipanti di conoscere soluzioni, metodologie e nuove idee per affrontare le problematiche specifiche di queste realtà scolastiche.

L’evento si estenderà su uno spazio espositivo di 20.000 metri quadrati distribuiti su 6 padiglioni. Qui sarà allestita un’area formazione con oltre 150 eventi tra workshop e seminari, rivolti a tutti i livelli scolastici, dal 0-6 alla formazione professionale e agli ITS. Accanto alle sale tradizionali, saranno disponibili ambienti dedicati al metaverso e agli ambienti immersivi, dotati di arredi e tecnologie di ultima generazione. La sezione espositiva accoglierà aziende leader a livello nazionale e internazionale, che presenteranno le ultime novità in campi quali l’elettronica, la realtà aumentata, la robotica, l’IA, gli ambienti didattici innovativi 4.0, la formazione linguistica, il turismo scolastico, i giochi didattici, l’editoria, la cancelleria, lo sport, la musica, l’arte, il teatro, l’educazione ambientale e green. Per partecipare agli eventi formativi è necessario consultare il programma scientifico sul sito di Didacta Italia, selezionare le attività di interesse e completare l’acquisto del biglietto direttamente dal portale. Il costo del biglietto varia in base al numero di giorni (uno, due o tre), con prezzi di 16, 25 e 30 euro rispettivamente. È possibile prenotare un massimo di due eventi formativi al giorno, che possono essere due seminari e due workshop, o un seminario e un workshop, oltre alla partecipazione illimitata agli eventi calendarizzati da enti e aziende.

Gli obiettivi

DIDACTA ITALIA – Edizione Trentino si prefigge di essere un catalizzatore di riflessioni e confronti sul mondo scolastico dell’intero arco alpino, rappresentando un segnale significativo di attenzione verso la scuola italiana e le sue specificità territoriali. L’evento mira a promuovere una sinergia tra istituzioni, territorio e comunità educante per costruire una scuola sempre più inclusiva, moderna e capace di rispondere alle sfide di un mondo in continua trasformazione. Tra le sfide affrontate rientrano l’impatto della transizione demografica, la riduzione dei divari territoriali e sociali, la nuova filiera tecnico-professionale, l’educazione alle relazioni e alla parità di genere, l’istruzione degli adulti e l’uso consapevole ed efficace delle tecnologie e dell’IA, oltre ai nuovi modelli organizzativi e pedagogici per garantire un’istruzione di qualità nelle piccole scuole e nelle aree interne.

L’organizzazione dell’evento è curata da Firenze Fiera in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione della Provincia autonoma di Trento, e si avvale di un Comitato organizzatore che include il Ministero dell’Istruzione e Merito, Didacta International e numerosi uffici scolastici regionali del Nord Italia, con INDIRE come partner scientifico. Questo impegno congiunto riflette la consapevolezza che investire in una scuola innovativa e inclusiva, capace di colmare i grandi divari territoriali e sociali, rappresenti il fondamento per una “koiné” di cittadini responsabili e per il progresso del Paese.