Didacta Trentino al via il 22 ottobre: gli interventi alla cerimonia inaugurale e gli eventi del primo giorno

Si apre domani, mercoledì 22 ottobre, presso il Quartiere Fieristico di Riva del Garda, DIDACTA ITALIA – Edizione Trentino, il principale appuntamento a livello nazionale dedicato all’innovazione e alla formazione scolastica. Giunto alla sua dodicesima edizione, questo evento riveste un’importanza particolare per il personale docente e dirigente, in quanto coinvolge per la prima volta in modo diretto tutte le regioni del nord Italia, offrendo un punto di incontro cruciale per tutti i protagonisti del sistema scolastico.

Alla cerimonia inaugurale, che si svolgerà alle ore 10,00 nella Main Hall (Padiglione B1 – Sala E5) alla presenza del Comitato organizzatore (coordinato da Anna Paola Concia) e di rappresentanti istituzionali, interverranno il Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, l’Assessore all’istruzione, cultura per i giovani e per le pari opportunità, Francesca Gerosa, ilPresidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, Claudio Soini, il Sindaco di Riva del Garda, Alessio Zanoni, il Presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini, il Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini , il Presidente di INDIRE, Francesco Manfredi, il Presidente di IPRASE, Angelo Paletta e Hans Joachim Prinz, presidente di Didacta International.

Gli eventi del primo giorno

Il primo giorno dell’evento presenta un momento di profonda riflessione strategica con l’evento organizzato da IPRASE alle ore 14:00 nella Main Hall. Questo incontro, intitolato “La Strategia provinciale di Legislatura in tema di istruzione. Stato dell’arte delle progettualità”, è interamente dedicato a illustrare l’avanzamento delle progettualità inserite nella strategia provinciale della XVII Legislatura in materia di istruzione. L’importanza del dibattito è sottolineata dalla presenza di grandi esperti del settore, come il presidente INVALSI Roberto Ricci e lo psicologo Matteo Lancini, oltre agli accademici Elena Marta e Gabriella Agrusti. Saranno messi in luce temi di centrale importanza per la scuola contemporanea, quali la valutazione, la dispersione scolastica e il plurilinguismo.

Nel pomeriggio, alle ore 15:45, l’attenzione si sposterà sulla progettazione degli spazi educativi innovativi attraverso l’incontro “Il contributo del modello Montessori alla progettazione di ambienti innovativi per l’adolescenza”. Partendo dai principi enunciati nel Manifesto Indire “1+4”, l’evento illustrerà come l’ambiente educativo Montessori, specificamente pensato per gli adolescenti, proponga una visione innovativa dello spazio scolastico. Questo modello mira a superare le distinzioni tradizionali tra formale e informale e tra l’aula didattica e gli spazi connettivi. Sarà presentato come caso esemplare quello della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Riccardo Massa di Milano, che, in collaborazione con INDIRE, sta sviluppando ambienti pensati specificamente per la fascia d’età adolescenziale in stretta coerenza con l’approccio montessoriano.

I partner scientifici

È fondamentale notare che DIDACTA ITALIA – Edizione Trentino non è solo una vetrina, ma il risultato di una vasta e strutturata collaborazione istituzionale. L’organizzazione è curata da Firenze Fiera in partnership con l’Assessorato all’Istruzione della Provincia autonoma di Trento. Il Comitato organizzatore annovera la partecipazione diretta del Ministero dell’Istruzione e Merito e di Didacta International. Inoltre, sono coinvolte attivamente le Direzioni istruzione e formazione italiana, tedesca e ladina della Provincia autonoma di Bolzano, insieme agli Uffici scolastici regionali di molteplici regioni settentrionali, tra cui Lombardia, Veneto e Piemonte.

La solidità dell’offerta formativa e l’impronta scientifica dell’evento sono garantite dalla presenza di due partner scientifici di riferimento a livello nazionale: INDIRE e IPRASE. Questa collaborazione assicura che il programma sia basato su ricerche aggiornate e concrete progettualità, ponendo l’innovazione didattica al centro del dibattito. La partecipazione attiva di docenti, dirigenti, enti e aziende rende DIDACTA ITALIA una piattaforma essenziale per l’aggiornamento professionale e per l’interscambio di buone pratiche in linea con l’evoluzione del sistema scolastico italiano.

