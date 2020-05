Didattica a distanza, alcune risorse utili dalla scuola trentina

Dalla scuola trentina e dall’Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa, della Provincia Autonoma di Trento arrivano risorse utili per la formazione e la didattica a distanza.

Le proposte formative e le risorse che i docenti possono trovare sul sito di IPRASE – Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa, della Provincia Autonoma di Trento, si rivolgono a docenti ed educatori di ogni grado di scuola e rispondono ad un numero elevato di esigenze.

Sul sito dell’istituto, che è nato 30 anni fa con una mission ben precisa, cioè quella di promuovere e realizzare azioni finalizzate alla ricerca, alla sperimentazione, alla documentazione e allo studio e all’approfondimento di tematiche educative e formative a sostegno dell’innovazione didattica, www.iprase.tn.it, è possibile trovare in settori ben organizzati una selezione di materiali, utili davvero per ogni tipo di esigenza didattica e formativa.

Per i docenti, che alle prese con la fine dell’anno scolastico in piena DAD, con le incertezze di non sapere come si ripartirà e quindi il bisogno di non farsi trovare alla sprovvista, ma anche per chi sta studiando per i concorsi e per chi si prepara per diventare insegnante, IPRASE offre molteplici possibilità, in modalità formativa a distanza e con apertura a corsi in presenza per il prossimo autunno.

FAD – Formazione a distanza: da giugno a settembre sono in programma eventi online sull’inclusione, i DSA e i BES, sulla valutazione e le competenze.

Ci si può iscrivere dopo aver effettuato il log in e da quel momento si entra nella community di IPRASE, che dà anche accesso alla piattaforma eLearning;

Materiali didattici: si accede dall’homepage del sito, attraverso la finestra “risorse”, e si aprono diverse pagine che contengono strumenti per gli insegnanti, tra cui anche una raccolta di giochi didattici e pubblicazioni. Nella stessa pagina si trovano in più lingue strumenti per la realizzazione di lezioni basate sul metodo CLIL.

Nella voce “ricerca e valutazione” si possono incontrare diverse tipologie di materiali, alcuni già appartenenti all’archivio di IPRASE, che seppure non recentissimi, servono come risorse e buone pratiche, tra cui esempi di progetti realizzati nelle scuole trentine su varie discipline e in vari gradi di istruzione;

Inclusione: in questa pagina si possono trovare numerose risorse aggiornate e percorsi sull’autismo, materiali sulla didattica della matematica, sulla didattica inclusiva integrata, oltre a webinar (da giugno 2020) specifici.

Nella pagina ci sono anche strumenti per la facilitazione linguistica, con percorsi di facile lettura per lo studio di numerosi contenuti disciplinari nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado, nella secondaria di secondo grado e anche per la formazione professionale.