Didattica a distanza, un mini glossario sul coronavirus per le scuole primarie

Gabriella Calamo, docente di scuola primaria che insegna ed.civica (in via sperimentale), in questo periodo di emergenza sanitaria ha trattato con gli alunni l’argomento dell’infezione da Coronavirus.

Ne è scaturito un mini glossario intitolato “Parole, regole e divieti”.

SCARICA IL GLOSSARIO