Didattica della fotografia, per un uso competente delle immagini sui social: la smartphone photography

Cos'è la smartphone photography? Un approccio semplice ma efficace alla fotografia, che si affida alla tecnologia dello smartphone producendo comunque scatti di qualità, a prescindere dal tipo di fotocamera che si adopera, perché laddove il punto di osservazione è interessante, il fotografo diventa più importante dell'attrezzatura.

Il corso

Su questi argomenti la proposta della Tecnica della Scuola per un webinar di didattica della fotografia in classe. Un percorso orientato alla lettura e all’interpretazione della fotografia, alla ricerca iconografica sul web e alla produzione creativa, per rafforzare le competenze fotografiche dei docenti e metterli in grado di aiutare gli alunni ad affinare le loro ricerche di immagini su internet, a consultare i database specializzati, a usare in modo appropriato la fotografia sui social network.

Il corso Come integrare la fotografia nelle attività didattiche è a cura di Emanuela Amadio, in programma dal 7 aprile.

Il programma, lezione per lezione

1ª lezione

Introduzione al corso e presentazione docente

Condivisione esperienze dei partecipanti

10 buoni motivi per portare la fotografia a scuola

Come leggere e interpretare le fotografie storiche e contemporanee

Compilazione guidata della scheda per analizzare le immagini

Fotografia e materie curricolari: come creare un’attività didattica interdisciplinare

Esercitazione individuale in diretta e revisione

Esercizio per casa: lettura di un’immagine

2ª lezione

Come svolgere una ricerca per immagini sul web: ricerca avanzata sui motori di ricerca, Google Lens, database specializzati

Cosa sono le licenze Creative Commons e quando utilizzarle a scuola

Come svolgere una ricerca fotografica sui social network

Focus su Instagram e Pinterest

Esercitazione individuale in diretta e revisione

Esercizio per casa: progetto personale

3ª lezione