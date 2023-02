Didattica della matematica: cos’è la dispersione implicita? Come prevenire insufficienze e lacune?

Non è raro che alcuni studenti sviluppino una sorta di repulsione verso l’insegnamento della matematica, tanto da essere convinti di non poter riuscire a capirla o a recuperare le proprie lacune. C’è un termine per le possibili conseguenze di tutto ciò: dispersione implicita. VAI AL CORSO

La nostra analisi, seppure sommaria, parte dal calcolo, e prima ancora dalla costruzione del numero, per giungere alla risoluzione dei problemi attraverso la gamma infinita della comprensione dei comandi e del significato dei singoli termini. Il tutto, naturalmente, è legato dal filo del linguaggio che, per molti bambini non è dissimile da un gomitolo aggrovigliato.

Individuare e definire esattamente gli eventuali ostacoli, intervenire preventivamente con giochi ed esercizi mirati, e con testi coinvolgenti e stimolanti, non può che facilitare il piacere di imparare divertendosi, evitando di allungare i tempi con esercizi ripetitivi e di scarsa utilità.

Partiamo dai dati Invalsi

Perché puntare su una didattica della matematica estremamente coinvolgente sin dalla scuola primaria? La matematica è tra gli ambiti con le peggiori performances in fatto di esiti delle prove Invalsi 2022, a differenza dell’inglese, dove si riscontrano i migliori risultati in ogni grado di scuola. Il punto è che la situazione è già poco rosea alla scuola primaria ma si aggrava da un grado di scuola all’altro, per diventare un fenomeno strutturale alla fine della scuola superiore.

Ma quali esiti delle prove Invalsi, esattamente, riscontriamo alla scuola primaria?

Alla fine della seconda classe di scuola primaria, in Matematica circa 3 allievi su 4 (70%) raggiungono almeno il livello base (dalla fascia 3 in su). Il Molise consegue risultati sopra la media nazionale; la Provincia Autonoma di Bolzano (lingua it.) ottiene risultati sotto la media nazionale.

Alla fine della quinta classe di scuola primaria in Matematica un po’ meno di 3 allievi su 4 (66%) raggiungono almeno il livello base (dalla fascia 3 in su). Umbria, Marche, Molise e Basilicata conseguono risultati sopra la media nazionale, mentre Calabria, Sicilia e Sardegna ottengono risultati sotto la media nazionale.

Come spiegavamo, il calo delle performance è evidente già nel passaggio dalla seconda alla quinta classe e prosegue ulteriormente durante tutto il percorso della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Ecco perché agire sin da subito, dai primi anni di scuola primaria, con approcci alla matematica efficaci e stimolanti, è d’obbligo per contrastare il fenomeno della dispersione implicita ovvero delle performance al di sotto della sufficienza che rendono gli alunni non in grado, in futuro, di situarsi in modo appropriato nel mondo del lavoro, a dispetto del diploma.

Il corso

Su questi argomenti il corso Matematica per la scuola primaria, in programma dal 1 marzo, a cura di Patrizia Casella.

Il corso si propone il raggiungimento di obiettivi ben definiti, volti alla prevenzione e/o all’attenuazione delle difficoltà in matematica, creando dei percorsi didattici adeguati e concreti e, soprattutto, stimolando la curiosità, la logica e il piacere di imparare una materia meravigliosa.

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal ministero dell’Istruzione e del Merito, offre un’ampia offerta formativa tra webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole e corsi di preparazione ai concorsi.

I nostri webinar

Gestione della negatività in classe

Progettare lezioni in Cooperative Learning

Il Piano Rigenerazione Scuola nel curricolo di scienze naturali del 2° ciclo

Educazione civica: osservare, riprogrammare e valutare le attività

Perimetro e Area, figure equivalenti e isoperimetriche

Il nuovo orientamento a scuola

Il social reading per una lettura condivisa e partecipata

La responsabilità del docente: penale, civile e disciplinare

Dop: strategie di intervento in classe

Il progetto Next Generation Schools

Per gli istituti scolastici interessati, sono disponibili i percorsi formativi Next Generation Classrooms e Next Generation Labs e il percorso di accompagnamento e supporto personalizzato Accompagnamento, co-progettazione e consulenza personalizzata per gli spazi della scuola nell’ambito del progetto Next Generation Schools in collaborazione con Casco Learning.