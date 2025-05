Didattica della matematica, scienza e storia: convegno alla Bocconi di Milano organizzato da Mateinitaly

Al via il convegno “L’Italia della Scienza. 1945-1968 (seconda parte)”, che si svolgerà a Milano presso l’Università Bocconi nei giorni 16, 17 e 18 maggio 2025. L’inizio dei lavori è previsto per le ore 15.00 di venerdì 16 maggio, con l’indirizzo di saluto del Rettore dell’Università Bocconi, Francesco Billari. Il Convegno è organizzato da Mateinitaly, in collaborazione con Sanoma Italia.

Le giornate di studio esploreranno diversi aspetti della scienza italiana nel periodo considerato. La sessione di venerdì prevede interventi su figure chiave come Emma Castelnuovo e la sua rivoluzione nella didattica della matematica, presentata da Linda Laura Sabbadini, e un intervento di Piera Levi-Montalcini intitolato “Elogio dell’imperfezione”. Si parlerà anche di Statistica e Demografia nel lungo dopoguerra italiano con Giovanni Favero.

Il programma

Il programma di sabato 17 maggio si apre con la presentazione di Livia Giacardi sul Centro di Studi Metodologici di Torino. Giuseppe Lupo affronterà il tema delle due culture, umanesimo e scienza nella letteratura italiana. Ampio spazio sarà dedicato alla storia della matematica in classe, inclusa una presentazione sul valore educativo della matematica legata alla figura di Margherita Piazzolla-Beloch da parte di Elena Scalambro.

Nella stessa giornata di sabato, Elena Gagliasso discuterà il circolo tra scienza, politica e cura legato a Giulio Maccacaro e Franco Basaglia, e sarà presentato un volume dedicato ad Alessandro Faedo. Ci sarà anche un monologo su Galileo.

La giornata conclusiva di domenica 18 maggio inizierà con un intervento di Angelo Guerraggio sull’attenzione dei maggiori partiti politici verso i problemi della ricerca scientifica. Sono previsti anche contributi su figure scientifiche come Ennio De Giorgi, presentato da Andrea Parlangeli, e un’analisi e testimonianza di Silvio Garattini sulla sanità pubblica e la scuola. La chiusura dei lavori del Convegno è fissata per le ore 12.30 di domenica. Il convegno include presentazioni di volumi e momenti come readings e monologhi, offrendo una varietà di formati per esplorare la storia della scienza.

Al seguente link tutte le informazioni: L’Italia della Scienza, 1945-1968