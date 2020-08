Didattica Integrata Digitale: quale comunicazione alle famiglie?

In un anno scolastico che si apre sin d’ora con tante e tali incertezze, l’esigenza di dare comunicazioni affidabili e continue alle famiglie diventa prioritario. Le famiglie vanno sostenute e rassicurate, il patto educativo scuola-famiglia reso più forte, o il rischio di un ulteriore scollamento tra le due agenzie educative diventerà un’ennesima criticità per i lavoratori della scuola, e non possiamo permettercelo. Su tutti gli ostacoli che riusciamo a prevedere bisogna lavorare al meglio ponendo in essere adeguate strategie a compensazione. Dunque quale comunicazione alle famiglie? Come prepararle ad affrontare l’eventualità della didattica integrata digitale e della didattica a distanza che tanto ricade anche sulle loro spalle?

I suggerimenti delle linee guida sulla DID

Le linee guida ministeriali sulla DID suggeriscono di predisporre attività formali di informazione e condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata.

Ciò significa non solo comunicazioni di tipo organizzativo sulla composizione dei gruppi di lavoro che si alternano a scuola, sulle varie turnazioni e sui relativi orari, ma anche una condivisione degli approcci educativi. In altre parole i genitori degli alunni dovranno sapere non solo come organizzarsi rispetto all’eventuale presenza del figlio in casa (quando inserito nel gruppo DaD) o rispetto alla piattaforma digitale su cui il figlio è tenuto a lavorare; ma dovranno anche avere contezza, in qualche modo, del tipo di progetto didattico disciplinare che il docente ha predisposto per i propri alunni. Specie nel caso di studenti con particolari fragilità che necessitino, in DDI, di un adulto che li aiuti a fruire delle attività proposte, ai genitori dovrebbero essere consegnati anticipatamente anche i materiali formativi e tutto ciò che possa servire loro per facilitare il processo di apprendimento del figlio.

