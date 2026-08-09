Didattica: quanto è importante saper comunicare in classe? Il corso che insegna ai docenti a creare vere relazioni educative

A scuola si chiede ai docenti di gestire classi sempre più complesse, prevenire i conflitti, dialogare con famiglie difficili e costruire un clima positivo. Ma chi insegna davvero come usare le parole nei momenti più delicati? Troppo spesso si dà per scontato che comunicare sia una capacità innata, quando invece è una competenza che può fare la differenza tra una lezione che degenera e una relazione educativa che cresce.

A scuola si parla continuamente. Si spiegano contenuti, si richiamano regole, si gestiscono conflitti, si incontrano famiglie e colleghi. Eppure, non sempre comunicare significa creare comprensione. Spesso sono proprio le parole, pronunciate in fretta o senza consapevolezza, a innescare tensioni, chiusure e incomprensioni. Imparare a comunicare in modo diverso può diventare una competenza professionale capace di migliorare il clima della classe e il benessere di chi insegna.

Le parole costruiscono il clima educativo

Ogni relazione educativa passa attraverso il linguaggio. Il modo in cui un docente si rivolge agli studenti può favorire fiducia, collaborazione e partecipazione oppure alimentare resistenze e conflitti. La comunicazione non violenta propone un approccio basato sull’osservazione dei fatti, sull’ascolto dei bisogni e sull’espressione autentica, aiutando a trasformare il dialogo quotidiano in uno strumento educativo più efficace.

Gestire i conflitti senza alimentare lo scontro

Le situazioni difficili fanno parte della quotidianità scolastica: incomprensioni tra studenti, tensioni con le famiglie, confronti tra colleghi. In questi momenti il rischio è reagire d’impulso o assumere atteggiamenti difensivi. Acquisire strategie comunicative orientate all’empatia e all’ascolto permette invece di affrontare il conflitto senza negarlo, favorendo il dialogo e la ricerca di soluzioni condivise.

Una competenza utile dentro e fuori dall’aula

La qualità della comunicazione non incide solo sulla gestione della classe, ma anche sul benessere professionale del docente. Essere più consapevoli del proprio stile comunicativo significa imparare a esprimere richieste in modo chiaro, riconoscere emozioni e bisogni, ascoltare senza giudizio e costruire relazioni più equilibrate con studenti, famiglie e colleghi. Una competenza trasversale che accompagna ogni momento della vita scolastica e contribuisce a rendere l’insegnamento più sereno ed efficace.

Il corso

Su questi argomenti il corso Parole che fanno crescere: educare alla comunicazione non violenta, in programma dal 7 settembre, a cura di Giovanna Malusà.