Docenti poco motivati: ma ha ancora senso insegnare? Come riuscire ad andare avanti?

Ogni anno alla scuola si chiede di fare di più: educare, includere, innovare, prevenire il disagio, gestire conflitti. Ma chi si prende il tempo di chiedere agli insegnanti come stanno e perché continuano a fare questo mestiere? Quando il senso del proprio lavoro si affievolisce, il rischio è che l’insegnamento diventi solo una lunga lista di incombenze. Ritrovare quella motivazione non è un dettaglio: è ciò che permette di continuare a fare scuola con convinzione.

Programmi, verifiche, riunioni, adempimenti, rapporti con le famiglie. La quotidianità scolastica rischia di trasformare l‘insegnamento in una sequenza di compiti da portare a termine, facendo passare in secondo piano una domanda essenziale: perché insegno? Ritrovare il significato del proprio lavoro non è un lusso, ma una condizione che può incidere sul benessere del docente e sulla qualità della relazione educativa.

Quando la routine fa perdere di vista il senso

L’insegnamento è una professione che richiede competenze disciplinari, organizzative e relazionali. Nel tempo, però, il peso delle responsabilità quotidiane può affievolire la motivazione iniziale e far prevalere la sensazione di dover semplicemente “gestire” la scuola. Fermarsi a riflettere sulle ragioni profonde della propria scelta professionale può aiutare a recuperare consapevolezza e a leggere con maggiore equilibrio le difficoltà che ogni anno scolastico porta con sé.

La relazione educativa nasce dalla consapevolezza

Ogni lezione, ogni decisione e ogni intervento in classe comunicano agli studenti non solo contenuti, ma anche il modo in cui il docente vive il proprio ruolo. Per questo interrogarsi sul significato dell’insegnare significa lavorare anche sulla qualità della relazione educativa, riconoscendo il valore della propria presenza e dell’impatto che essa può avere sul percorso di crescita degli alunni.

Ritrovare motivazione per affrontare le sfide della scuola

Le difficoltà non scompaiono, ma possono essere affrontate con uno sguardo diverso quando il docente riesce a riconnettersi alle motivazioni che lo hanno portato a scegliere questa professione. Dedicare tempo alla riflessione sul proprio ruolo, confrontarsi con altre esperienze e rileggere il significato dell’insegnare può diventare un’occasione concreta di crescita professionale, utile per affrontare con maggiore serenità le sfide della scuola di oggi.

Il corso

Su questi argomenti il corso Perché faccio questo lavoro: costruire e ritrovare il senso dell’insegnare in programma dal 7 settembre, a cura di Domenica Pino.