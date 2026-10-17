Dieci anni di contratti a termine, prof denuncia e il Mim fa ricorso: rigettato, verrà risarcita anche se ormai è di ruolo

Il risarcimento per i troppi anni di precariato va corrisposto, anche se alla fine è arrivata la tanto agognata stabilizzazione: questo il principio stabilito dalla corte d’Appello di Firenze, in merito al caso di una docente di Arezzo.

La vicenda

Come riporta Ansa, la professoressa ha accumulato dieci anni di contratti a termine, 13 contratti annuali (con scadenza al 30 giugno) dal 2009-2010 al 2024-2025. In tutto 114 mesi e 27 giorni di supplenze: oltre il triplo del limite europeo di 36 mesi.

Nel 2020 vinse il concorso ordinario classificandosi al primo posto della graduatoria ma l’immissione in ruolo avviene solo il 1 settembre 2025. La docente ha comunque fatto causa al Ministero dell’Istruzione e del Merito, per abuso di contratti a termine.

Il giudice ha accolto il ricorso. Il provvedimento è stato impugnato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con un argomento preciso: avendo vinto il concorso ed essendo ormai stabilizzata, la docente ha già ottenuto una riparazione, e nulla le è più dovuto.

La decisione della corte d’Appello

Ma i giudici fiorentini hanno deciso che non funziona così; il ricorso è stato rigettato rilevando pure che il concorso del 2020 era una vera selezione di merito, con prova preselettiva, due prove scritte e una prova orale, aperta anche a chi era già di ruolo. “La docente – spiega il legale dell’assistita – ha conquistato con le proprie capacità, non come effetto ‘diretto e immediato’ dell’abuso. Per questo l’immissione in ruolo non ripara il danno e il risarcimento resta dovuto. Quando il concorso è stato bandito, inoltre, l’abuso era già compiuto da anni”.

“L’immissione in ruolo avvenuta per concorso non cancella il risarcimento per gli anni di precariato”, ha deciso la corte di appello di Firenze che ha condannato il Ministero dell’Istruzione a versare un indennizzo pari a quattro mensilità di stipendio alla docente per tutto il periodo di precariato.