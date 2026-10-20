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20.10.2026

Nuove posizioni economiche ATA: le organizzazioni sindacali chiedono un incontro urgente al Ministero

Redazione
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Le organizzazioni sindacali hanno richiesto un incontro urgente al Ministero dell’Istruzione e del Merito per fare il punto sullo stato di avanzamento delle procedure relative alle nuove posizioni economiche del personale ATA.

La richiesta riguarda in particolare le operazioni delle posizioni non ancora attribuite, i conseguenti scorrimenti delle graduatorie e le relative tempistiche.

È indispensabile definire tempi certi e dare risposte concrete alle lavoratrici e ai lavoratori interessati.

Ecco il testo integrale:

Roma, 20 ottobre 2026

Al Capo di Gabinetto
Prof. avv. Giuseppe Recinto

Al Direttore generale del personale scolastico
Dott.ssa Maria Assunta Palermo

Al Direttore generale per le risorse umane e finanziarie
Dott.ssa Antonella Iunti

Ministero dell’Istruzione e del Merito

Oggetto: Richiesta urgente di incontro unitario sullo stato di avanzamento di attribuzione delle nuove posizioni economiche ATA.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono la convocazione di un incontro urgente per conoscere il quadro aggiornato e puntuale sullo stato di attuazione delle procedure relative all’attribuzione delle nuove posizioni economiche del personale ATA.

In particolare, si richiede informativa in merito alle operazioni di compensazione delle posizioni non attribuite, ai conseguenti scorrimenti delle graduatorie e alle relative tempistiche, con l’obiettivo di assicurare la più ampia attribuzione possibile del beneficio economico a partire dal 1° settembre 2024.

Considerata la rilevanza della questione e le legittime aspettative del personale coinvolto, le scriventi ritengono necessario un tempestivo confronto al fine di garantire trasparenza nelle operazioni e certezza sui tempi previsti per la loro conclusione.

Confidando in un sollecito riscontro e nella rapida convocazione dell’incontro richiesto, si porgono distinti saluti.

FLC CGIL – CISL Scuola – Uil Scuola RUA – SNALS Confsal – GILDA Unams – ANIEF

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