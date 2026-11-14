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14.11.2026

Minacce via e-mail a scuola, cosa fare e chi avvisare secondo il MIM – INFOGRAFICHE

Aluisi Tosolini
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Indice
Un protocollo da definire a livello di istituto

Che cosa deve fare una scuola quando riceve un’e-mail di minaccia? La direttiva del Ministero dell’Interno del 13 novembre 2026 e la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito indicano due azioni da compiere subito. La scuola segnala la minaccia alle Forze di polizia locali e, contestualmente, informa l’Ufficio scolastico regionale, trasmettendo l’e-mail originale in formato .eml. La segnalazione va fatta anche quando il messaggio sembra parte di un invio di massa.

Abbiamo sintetizzato la Direttiva e la Nota in due diverse infografiche.

La prima infografica mostra chi fa cosa e quando, dalla segnalazione alle eventuali misure di sicurezza. La seconda raccoglie in un vocabolarietto le parole chiave dei due atti, da «minaccia manifestamente seriale» a «piano di emergenza».

Un protocollo da definire a livello di istituto

La nota, come abbiamo visto, assegna due adempimenti alla scuola nel suo complesso. Per rendere la procedura praticabile, ogni istituto è chiamato a precisare chi presidia le caselle di posta, chi avvisa la dirigenza, chi effettua le due comunicazioni e chi subentra in caso di assenza. La ripartizione interna dei compiti è una scelta organizzativa dell’istituto. I due atti indicano i destinatari e chiedono tempestività, senza fissare un termine in minuti né assegnare i singoli compiti a dirigente, segreteria o personale docente.

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