Venerdì 20 novembre è stato il giorno del grande sciopero generale della Cgil. La mobilitazione del sindacato ha riguardato 100 piazze in Italia con manifestazioni, cortei e comizi. Si sono svolti appuntamenti regionali e territoriali per chiedere salari più alti, diritti, sicurezza sul lavoro, contrasto al carovita e un futuro diverso per le nuove generazioni.

MIM: adesione allo sciopero al 14,99%

Secondo i dati provvisori del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aggiornati alle ore 18 del 20 novembre, l’adesione nazionale allo sciopero dell’intera giornata del 20 novembre si attesta al 14,99%. La rilevazione ha interessato il 56,86% delle scuole. Secondo i raffronti precedenti dopo il 50% di scuole le variazioni non sono molto rilevanti.

Le ragioni dello sciopero

Come annuncia il sito della Cgil, le ragioni dello sciopero sono varie: salari più alti e rinnovi contrattuali in grado di recuperare l’inflazione; pensioni dignitose e piena rivalutazione degli assegni; un fisco più equo e progressivo con la restituzione del fiscal drag; maggiori investimenti per sanità pubblica, scuola, università e welfare; politiche industriali per difendere occupazione e produzioni; contrasto alla precarietà giovanile; diritto allo studio e alla casa; più salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; una diversa allocazione delle risorse pubbliche, privilegiando servizi e diritti rispetto all’aumento delle spese militari.

Valditara: “Quanto accaduto è gravissimo, non si è trattato di pochi delinquenti”

Come riporta Il Corriere della Sera, a Roma ci sono stati alcuni episodi di forte impatto. Alcuni ragazzi hanno dato fuoco all’immagine del ministro della Difesa Guido Crosetto. Al grido “Noi la guerra non la paghiamo” il gruppo di manifestanti della Rete degli Studenti Medi ha dato fuoco anche a un carro armato di cartone.

“Valditara scendi dal palazzo” è lo slogan gridato dai manifestanti arrivati a viale Trastevere, la sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Fra gli slogan “Governo Meloni, dimissioni subito”. Da parte di alcuni individui incappucciati è partito un fitto lancio di bombe carta e bottiglie. Un elicottero dei carabinieri sta sorvolando la zona mentre i presidi delle forze dell’ordine sono rimasti sul posto. Non è chiaro al momento quali siano le intenzioni degli studenti.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha replicato così, come riporta Il Corriere della Sera: “Ancora una volta, una manifestazione di protesta contro il Governo è sfociata in gravi atti di violenza contro le forze dell’ordine. Quanto accaduto davanti al ministero dell’Istruzione e del Merito è gravissimo. Contro gli agenti sono state lanciate pietre, bottiglie di vetro, bombe carta, petardi. Purtroppo non si è trattato di pochi delinquenti, ma di chi intendeva monopolizzare la protesta”.

“Agli agenti aggrediti va la mia piena solidarietà. In democrazia il diritto di manifestare va tutelato. La violenza contro chi è chiamato a garantire la sicurezza di tutti è inaccettabile e non ha alcuna legittimità democratica”, ha concluso.