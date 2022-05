DIGITAL BOARD e WiFi a costo zero… fino al 13 Maggio!

Ultimi giorni per accedere al finanziamento di due Bandi PON a favore della “SCUOLA DIGITALE” messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione:

Reti locali cablate e wireless nelle scuole;

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.

Oggi parliamo di DIGITAL BOARD: le istituzioni scolastiche di tutta Italia hanno tempo fino al 13 Maggio 2022 per acquistare i monitor touch interattivi di ultima generazione e portare le proprie classi nel futuro.

Al contrario della LIM, il monitor touch è un enorme televisore-tablet, dai 65 pollici in sù in 4K, con riconoscimento del tocco, casse audio integrate, ciclo di funzionamento mediamente tra i 7-9 anni, schermo interattivo luminoso ed antiriflesso.

La soluzione “chiavi in mano” di WindTre su Mepa

Gli Istituti hanno dunque a disposizione importanti finanziamenti per acquistare fornitura e installazione di Digital Board e reti wi-fi, ma i fondi Pon scadono tra pochi giorni!

L’operatore WindTre da sempre mette a disposizione degli Istituti Scolastici, degli insegnanti e degli studenti, le migliori soluzioni “chiavi in mano” di connettività presenti sul mercato; per non lasciarsi sfuggire l’occasione basta effettuare un ordine diretto di Acquisto sul portale MEPA con l’ausilio di un consulente WindTre dedicato.

