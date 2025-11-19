Dimensionamento scolastico: il Consiglio di Stato accoglie le ragioni del Ministero contro la Regione Campania

Nella giornata del 19 novembre il Consiglio di Stato ha accolto l’impugnativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito contro la sentenza del TAR Campania del 21 ottobre scorso in tema di dimensionamento.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che la programmazione già a suo tempo definita dal Ministero non può venire meno anche perché; né appaiono plausibili le ricadute negative sull’organizzazione del servizio scolastico paventate dalla Regione.

In altre parole, il Consiglio ritiene che le motivazioni a suo tempo addotte dal Ministero nella definizione del piano di dimensionamento sono del tutto valide e plausibili.



Scontato il commento del Ministro Valditara: ‘’Accogliamo con soddisfazione la decisione del Consiglio di Stato che ha nuovamente ristabilito ordine – dopo l’ennesima recente pronuncia del TAR Campania – nell’ambito dei contenziosi promossi da alcune Regioni contro il piano di dimensionamento scolastico del PNRR. Peraltro, la decisione conferma una linea giurisprudenziale ampiamente favorevole al Ministero. Come abbiamo sempre detto, restiamo convinti delle nostre ragioni e fiduciosi nell’operato della Magistratura. Nel frattempo, forti della decisione del Consiglio di Stato, continuiamo a lavorare al fine di assicurare il corretto avvio del prossimo anno scolastico su tutto il territorio nazionale, sempre nell’ottica della leale collaborazione con gli enti territoriali e garantendo, al contempo, il pieno rispetto degli impegni assunti nell’ambito del PNRR”.