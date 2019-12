Il senatore della Lega Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile Istruzione del partito guidato da Matteo Salvini, commenta le dimissioni del Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti.

Dichiarazione Mario Pittoni su dimissioni Fioramonti

«Dimettersi da ministro per i fondi negati all’istruzione, ma garantendo massimo supporto al diretto responsabile, il premier Conte. Citare figure come Calamandrei e Rodari, per poi esprimere provvedimenti come il decreto Scuola (ribattezzato “ammazza precari” dagli interessati), tra i meno apprezzati e condivisi in assoluto. Un colpo al cerchio e uno alla botte. Caro ex ministro Fioramonti, cari M5S e PD, non prendetevela con la sfortuna se ormai l’elettorato guarda altrove…».