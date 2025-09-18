Diplomifici, 6mila euro per un diploma falso, Guardia di Finanza scopre rete attiva in varie Regioni

Con 6mila euro si poteva ottenere un diploma falso. Tutto partiva da un noto centro scolastico bolognese, specializzato nel recupero degli anni scolastici e nella preparazione all’esame di maturità che, grazie alla rete di istituti compiacenti in Campania e nelle Marche, assicurava ai propri studenti il superamento dell’esame di maturità. Lo riporta il portale ‘ItaliaOggi’.
Nelle operazioni della Guardia di Finanza, coinvolte le province di Bologna, Roma, Firenze, Fermo e Napoli. L’indagine del pm Stefano Dambruoso, si è concentrata sull’anno scolastico 2023-24.
Ma come si svolgeva l’attività dei “diplomifici”? Alcuni broker – spiega ItaliaOggi – si occupavano di promuovere gli istituti paritari verso cui indirizzare gli studenti per il conseguimento della maturità. Il tutto attraverso la produzione di false attestazioni di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), false auto-dichiarazioni di domicili in comuni che dimostrassero la regolare frequenza degli studenti in quegli istituti, false attestazioni nelle pagelle rese dai dirigenti scolastici coinvolti e infine redigeva i compiti scritti da parte degli studenti.
Sequestrati, dopo l’ordinanza del gip, il centro scolastico bolognese, una scuola paritaria in provincia di Napoli e una società con sede a Bologna, oltre alla somma di 90mila euro.