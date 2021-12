Diretta 22/12 ore 16 – 2022, anno dei concorsi: preparazione alle prove

Mentre si conclude con la prova scritta la prima parte della procedura concorsuale della scuola dell’infanzia e primaria e i candidati che hanno superato la prova sono in attesa di conoscere la data e il luogo dove espletare la prova orale, al più presto dovrebbero essere pubblicati i bandi relativi ai concorsi ordinari e straordinari.

Nella diretta della Tecnica della Scuola di mercoledì 22 dicembre alle ore 16,00 i nostri esperti faranno il punto della situazione dei concorsi ancora da pubblicare e come bisogna prepararsi per affrontare la prova orale per il reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria.

Interverranno gli esperti di normativa scolastica prof. Lucio Ficara e prof. Salvatore Pappalardo e per la Guerini e Associati, i dirigenti scolastici Luisa Giordani e Andrea Marchetti. A condurre la diretta Daniele Di Frangia.

SEGUI LA DIRETTA