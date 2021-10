Francesco Costa, Giornata mondiale del docente: negli Usa fino a 80mila dollari annui di stipendio

Negli Stati Uniti un insegnante può prendere fino a 80mila dollari l’anno di stipendio. Questo è quanto accade nello Stato di New York, ad esempio, a fronte dei 40mila dollari dello Stato del Mississipi. A rivelarcelo, Francesco Costa, vice direttore del Post ed esperto di politica estera, intervistato dalla Tecnica della Scuola in occasione della Giornata mondiale dell’insegnante, il 5 ottobre 2021, in conversazione con Daniele Di Frangia, per mostrarci parallelismi e differenze tra la scuola italiana e quella statunitense.

Innumerevoli le tematiche di rovente attualità trattate dal giornalista del Post, dai vaccini alla didattica, dagli stipendi degli insegnanti al sistema di welfare americano, passando per la politica, perché in America anche il dibattito sulla scuola riesce ad essere politicizzato e a risentire delle due divergenti posizioni di democratici e repubblicani.

