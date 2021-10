DIRETTA ore 14: docenti neo-assunti bloccati per tre anni, perché il vincolo può cadere

E’ una battaglia che continua dall’estate 2020 quella dei docenti vincolati. Una lotta che riguarda i neo immessi in ruolo a partire dal 1° settembre dello d corso anno e che sinora ha fatto ottenere ai docenti una riduzione del vincolo nei trasferimenti da 5 a 3 anni. Il blocco però continua a non piacere per ragioni economiche e familiari: i vincolati chiedono infatti che venga eliminato il blocco già a partire dalla fine dell’attuale anno scolastico. Docenti che si sono ritrovati a rifiutare il ruolo, per non rischiare di non trovarsi a centinaia di chilometri di distanza.

Il Comitato Nazionale Docenti Vincolati chiede dunque a gran voce, anche attraverso una piattaforma, già consegnata al Ministero, che la materia legata alla mobilità, anche per i neo immessi in ruolo dell’anno 2020/21 rientri tra le materie della contrattazione integrativa come avviene per tutte le altre materie legate alla mobilità dei docenti, del personale educativo e del personale Ata.

Un’altra richiesta è quella di abrogare la normativa vigente sui vincoli, sopprimendo i commi 3 e 3 bis dell’art. 399 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico in materia d’istruzione) e della lettera f del comma 2 dell’art. 58 della legge 23 luglio 2021 n. 106/2021.

Sempre il Comitato chiede che coloro che sono stati immessi in ruolo da graduatorie provinciali (GAE, GPS di prima fascia ed elenchi aggiuntivi) possano effettuare a pieno titolo e senza vincoli la domanda di trasferimento in fase comunale e intercomunale.

Mentre coloro che sono stati immessi in ruolo da graduatorie regionali (GM 2016, GMR 2018, GMR 2020, STEM 2021) potranno effettuare a pieno titolo, senza alcun vincolo, la domanda di trasferimento nella fase comunale, intercomunale e in fase interprovinciale, purché limitatamente alle province della regione in cui sono stati immessi in ruolo da una delle predette graduatorie.

Di tutto questo si parlerà nell’appuntamento della Tecnica della Scuola live di mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 14.00. Ospiti della diretta coordinata dal direttore della Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani, la presidente del Comitato Nazionale Docente Vincolati Angela Mancusi e l’esponente di Scuola Bene Comune Libero Tassella. Presenta il giornalista Daniele Di Frangia.