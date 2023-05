Dirigenti scolastici, bando pubblicato a luglio: le prove previste e come prepararsi

In molti attendono che venga pubblicato il bando per il prossimo concorso per dirigenti scolastici, previsto per il prossimo luglio, dopo che il relativo Regolamento ha fissato alcuni punti d’interesse per i candidati: ma come saranno strutturate le prove? VAI AL CORSO

La prova preselettiva

Il Regolamento prevede la possibilità di una prova preselettiva qualora il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso. In cosa consiste?

La prova preselettiva, computer based, consiste in un test articolato in cinquanta quesiti a risposta multipla, sui medesimi ambiti disciplinari previsti per la prova scritta. Per ciascuno dei cinquanta quesiti a risposta multipla è attribuito un punteggio pari a 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data o errata.

Il programma d’esame della prova preselettiva si riferisce all’art. 7 del Regolamento e si articola in 9 punti, dalla lettera a) alla i).

La prova scritta

La prova scritta, alla quale partecipano solo i candidati che hanno superato la prova preselettiva, consiste in sette quesiti di cui cinque a risposta aperta e due in lingua inglese; per ogni quesito di lingua inglese sono previsti cinque quiz a risposta chiusa. Per il superamento della prova scritta è previsto un punteggio minimo di 70/100.

La prova orale

La prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti previsti nella prova scritta e sarà volta ad accertare la preparazione professionale del candidato e a verificare:

la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico ;

; la conoscenza e la capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle TIC ;

; la conoscenza della lingua inglese al livello B2 del CEFR, attraverso la lettura e traduzione di un testo e una conversazione in lingua inglese.

Il punteggio massimo conseguibile, considerato che il punteggio della prova preselettiva non viene calcolato, sarà di 230 punti dato dai seguenti parziali: 100 prova scritta, 100 prova orale e 30 titoli.

