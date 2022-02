Dirigenti scolastici, possono rimanere sulla stessa sede anche per più di 8 anni

Per quanti anni un dirigente scolastico può rimanere sulla stessa sede?

Secondo il senatore Nicola Morra, eletto nel 2018 nelle liste del M5S passato nel Gruppo Misto un anno fa, la legge parla di una durata minima di 2 anni e una massima di 8.

E’ quanto ha dichiarato commentando la vicenda della scuola calabrese dove un professore è sotto inchiesta per una vicenda, ancora tutta da chiarire, di molestie nei confronti di alcune studentesse.

In quella scuola – ha detto Morra – la preside è lì da 17 anni e già questa è una situazione contraria alla legge.

“Per la verità – ci spiega Mario Rusconi, presidente dell’ANP di Roma – le cose stanno un po’ diversamente. Intanto va detto che la durata degli incarichi può variare da regione a regione e così, per esempio, nel Lazio, in Lombardia e anche in altre regioni non esiste attualmente nessun limite temporale. Per quanto guarda poi la durata minima va detto che normalmente è fissata in tre anni e non in due. Quindi, parlare di situazioni di illegalità è del tutto fuori luogo”.

“Il fatto è – conclude Rusconi – che soprattutto quando si rivestono incarichi istituzionali importanti bisognerebbe prestare molta attenzione alle dichiarazioni che si fanno. Purtroppo, invece, sta diventando di moda parlare anche di temi che si conoscono poco o per nulla”.

In effetti, stando alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere nella stessa Calabria i dirigenti scolastici stabili nella propria sede da più di 8 anni sono numerosi, proprio perché non esiste in linea di principio un limite massimo per la permanenza nella stessa scuola.