Disabilità, seconda fase della sperimentazione: l’accertamento deve avvenire tramite il nuovo “certificato medico introduttivo”. Le province interessate

Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, modificato dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15), ha introdotto una nuova disciplina per l’accertamento della condizione di disabilità.
Dal 1° gennaio 2027 la competenza sarà affidata in via esclusiva all’INPS su tutto il territorio nazionale.
Avvio della sperimentazione
A partire dal 1° gennaio 2025, è stata attivata una prima fase sperimentale in alcune province:
- Brescia
- Catanzaro
- Firenze
- Forlì-Cesena
- Frosinone
- Perugia
- Salerno
- Sassari
- Trieste
Dal 30 settembre 2025 la sperimentazione verrà estesa anche ad altre aree:
- Alessandria
- Genova
- Isernia
- Lecce
- Macerata
- Matera
- Palermo
- Teramo
- Vicenza
- Regione autonoma Valle d’Aosta
- Provincia autonoma di Trento
Nuova modalità di avvio del procedimento
Una delle principali novità riguarda l’introduzione del “certificato medico introduttivo”. Questa nuova procedura prevede:
- invio telematico diretto all’INPS da parte del medico;
- eliminazione della necessità di presentare la “domanda amministrativa” da parte del cittadino o degli intermediari.
Dal 30 settembre 2025 tale modalità entrerà in vigore anche nelle nuove province coinvolte.
Per Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Trento, invece, l’INPS non gestirà il procedimento di accertamento.
Gestione transitoria per i certificati già emessi
Nelle province che entreranno nella seconda fase di sperimentazione (Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo e Vicenza), tutti i certificati medici introduttivi redatti fino al 29 settembre 2025 secondo le vecchie regole dovranno essere completati con la presentazione della domanda amministrativa all’INPS entro la stessa data.
Il cittadino, per trasmettere la domanda, potrà rivolgersi anche a:
- Istituti di patronato
- Intermediari autorizzati
Obbligo dal 30 settembre 2025
Dal 30 settembre 2025, nelle nove province coinvolte dalla seconda fase, l’avvio del procedimento di accertamento della disabilità sarà possibile solo tramite il nuovo certificato medico introduttivo.