Disagio giovanile, stress, ansia: la scuola può educare ad ascoltare il proprio corpo? Il percorso gratis di Fondazione Paoletti

Sempre più ragazzi appaiono distratti, ansiosi, disconnessi. Ma come possiamo educarli al benessere se ignoriamo il linguaggio più immediato e potente che abbiamo? Il corpo parla ogni giorno in classe, ma siamo davvero in grado di ascoltarlo – il loro e il nostro?

Un modo potrebbe essere Prefigurare il Futuro, il progetto ideato dalla Fondazione Patrizio Paoletti, che porta nelle scuole italiane le 10 Chiavi della Resilienza, un sunto dei migliori saperi su come funzioniamo e come possiamo migliorare il nostro benessere, attraverso un innovativo approccio neuropsicopedagogico.

Quanto conosciamo davvero il nostro corpo? Non nei suoi parametri fisici, ma come strumento di comunicazione, di benessere, di regolazione emotiva. Il corpo è il centro della nostra salute fisica, ma partecipa in modo integrato anche alla nostra salute mentale e sociale, nella più ampia cornice della salute globale. Questa supera il concetto di semplice assenza di malattia, ma include elementi di benessere psicologico, affettivo e anche sociale. Attraverso il nostro corpo sperimentiamo le emozioni e viviamo le relazioni con gli altri. Oggi più che mai, nel contesto scolastico, prendere consapevolezza del corpo è un atto educativo, preventivo e trasformativo, che sostiene il benessere dei ragazzi e una sana socialità, che è un determinante fondamentale per una salute globale.

La Chiave 3 del progetto Prefigurare il Futuro recita: Più volte al giorno prendi consapevolezza della postura che assumi e inserisci l’attività motoria e l’attenzione ai nutrimenti nella tua routine quotidiana.

Il percorso neuropsicopedagogico promosso da Fondazione Patrizio Paoletti, invita tutta la comunità scolastica – adolescenti, docenti e genitori – in questa chiave a focalizzare l’attenzione sull’importanza della consapevolezza corporea.

La sessione formativa prevista secondo la Chiave 3 condivide strumenti teorico e pratici per fermarsi più volte al giorno, osservare la propria postura, muoversi, respirare, ascoltarsi, mangiare con consapevolezza. Gesti semplici, quotidiani, ma profondamente rivoluzionari, capace di interrompere l’automatismo dello stress e riattivare la presenza mentale ed emotiva.

Il corpo come leva educativa: neuroscienze e ricerca al servizio della scuola

Molti ragazzi e ragazze oggi vivono disconnessione corporea, rigidità, agitazione o disturbi dell’alimentazione. Tutti segnali di un sistema in difficoltà: emotiva, attentiva, motivazionale. Come mostra la letteratura scientifica la postura influenza direttamente l’autopercezione, il senso di autoefficacia e i livelli di stress. Una postura aperta, attiva, consapevole, modifica il nostro assetto chimico e il modo in cui affrontiamo il mondo: più fiducia, più energia, più tolleranza alla frustrazione.

Il corpo non solo “parla” delle nostre emozioni: può modificarle. E il cambiamento inizia con l’auto-osservazione, uno dei pilastri metodologici della Pedagogia per il Terzo Millennio (Paoletti, 2008).

Una scuola che si muove, respira, si osserva

Il progetto Prefigurare il Futuro, attivo dal 2022 con migliaia tra ragazzi, genitori e insegnanti nelle scuole italiane, propone esperienze pratiche, sessioni formative e percorsi guidati per insegnare agli studenti – e agli adulti di riferimento – a portare il corpo al centro del processo educativo.

Tra le azioni più semplici e potenti:

Pratiche di centratura corporea e meditazione in classe , per iniziare o concludere la giornata scolastica;

, per iniziare o concludere la giornata scolastica; Attività motorie brevi ma regolari, integrate nella routine didattica;

Pratiche di sensibilizzazione all’alimentazione, al movimento e al rilassamento in chiave neuro-educativa;

Queste pratiche, aiutano i ragazzi a sentirsi presenti nel proprio corpo, a ridurre l’ansia, migliorare la concentrazione e sviluppare una più chiara immagine di sé. Il corpo diventa così non solo oggetto di studio, ma alleato quotidiano nella costruzione del benessere e della resilienza.

Perché la Chiave 3 è così importante per gli adolescenti?

In adolescenza il corpo cambia, si trasforma, diventa terreno di conflitto e insicurezza. Offrire ai giovani strumenti per osservarlo, ascoltarlo e regolarlo significa rafforzare la loro identità e il loro equilibrio emotivo.

Insegnare a un adolescente ad avere consapevolezza del proprio corpo, respirare profondamente e riconoscere ciò che sente, può cambiare la sua giornata. E, nel tempo, cambiare il suo modo di stare al mondo.

Vuoi portare la Chiave 3 nella tua scuola?

Il percorso Prefigurare il Futuro è un progetto senza costi di iscrizione, che accompagna scuole, insegnanti e famiglie in un viaggio di trasformazione condivisa, integrando neuroscienze, pedagogia, consapevolezza corporea e meditazione. 👉 Scopri il programma completo delle 10 Chiavi della Resilienza

📧 Richiedi un incontro informativo per il tuo istituto

Vuoi portare questa rivoluzione educativa nella tua scuola?

Prefigurare il Futuro è già stato adottato con più di 4000 persone tra ragazzi, insegnanti e genitori in più di 20 scuole su tutto il territorio italiano. Adesso puoi portarlo anche nella tua.

Il progetto gratuito di Fondazione Patrizio Paoletti

Il progetto “Prefigurare il Futuro”, il primo percorso formativo del genere in Italia, accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), mira a rafforzare la comunità educante, includendo studenti, genitori e insegnanti. Promosso dalla Fondazione Patrizio Paoletti, ente filantropico del terzo settore e istituto di ricerca specializzata in neuropsicopedagogiadidattica, il progetto si propone di fornire gli strumenti necessari per affrontare le sfide attuali, trasformando le crisi in vere e proprie opportunità di sviluppo personale e collettivo.

Il percorso è valido solo per le scuole secondarie di secondo grado.

Il percorso per le scuole è completamente GRATUITO e rinnovabile PER TRE ANNI.

La ricerca

Il percorso prevede una ricerca scientifica quali e quantitativa di monitoraggio realizzata in collaborazione con L’Università di Padova che ha lo scopo di offrire una fotografia sulle sfide e risorse della comunità e rendere ancora più efficace il programma didattico.

A chi si rivolge il progetto?

Il percorso formativo è articolato in moduli distinti per i diversi attori della comunità scolastica:

Per gli studenti , il programma affronta tematiche cruciali per il momento storico attuale, tra cui l’allenamento dell’attenzione e della volontà, la scoperta dei propri talenti e valori, il superamento dell’ansia e dell’isolamento, e la capacità di “prefigurare il proprio futuro”. Si aggiungono moduli dedicati a tecniche come la pratica del silenzio e la prefigurazione del futuro per superare ansia, noia e la stanchezza, nutrendo la capacità di autoprogrammarsi.

, il programma affronta tematiche cruciali per il momento storico attuale, tra cui l’allenamento dell’attenzione e della volontà, la scoperta dei propri talenti e valori, il superamento dell’ansia e dell’isolamento, e la capacità di “prefigurare il proprio futuro”. Si aggiungono moduli dedicati a tecniche come la pratica del silenzio e la prefigurazione del futuro per superare ansia, noia e la stanchezza, nutrendo la capacità di autoprogrammarsi. Per genitori e docenti, i moduli si concentrano sulla comprensione del cervello adolescente e della resilienza e dell’educazione affettiva su come superare l’isolamento e superare bullismo e cyberbullismo, creare legami positivi, e sull’analisi dei rischi e delle risorse legati a tecnologia, web e relazioni. Sono inoltre previsti percorsi di tutoring/formazione e dialogo educativo per sostenere l’utilizzo dei materiali e la crescita emotiva e affettiva degli studenti, promuovendo il dialogo intergenerazionale.

Il webinar

Per entrare nell’ottica del progetto è disponibile il webinar gratuito di presentazione, che si terrà il 10 settembre dalle ore 16,30 alle ore 18,00.

L’approccio didattico

Il progetto si distingue per la sua metodologia didattica integrata, che combina diverse modalità per massimizzare l’efficacia dell’apprendimento:

Formazione residenziale immersiva (a partire da secondo anno di adesione) : Un weekend formativo profondo e trasformativo sulle colline del Subasio, pensato per studenti, genitori e insegnanti che partecipano insieme. Questa esperienza intensiva favorisce la partecipazione attiva, il problem solving e la co-costruzione di conoscenze, rafforzando i legami e creando una comunità educante più coesa e resiliente.

: Un weekend formativo profondo e trasformativo sulle colline del Subasio, pensato per studenti, genitori e insegnanti che partecipano insieme. Questa esperienza intensiva favorisce la partecipazione attiva, il problem solving e la co-costruzione di conoscenze, rafforzando i legami e creando una comunità educante più coesa e resiliente. E-learning e webinar interattivi : Il mix di videolezioni guidate, incontri live e materiali didattici esclusivi rende il progetto flessibile e facilmente integrabile nella didattica quotidiana.

: Il mix di videolezioni guidate, incontri live e materiali didattici esclusivi rende il progetto flessibile e facilmente integrabile nella didattica quotidiana. Materiali didattici innovativi: Sviluppati dalla Fondazione Patrizio Paoletti, questi strumenti pedagogici sono progettati per essere adattabili a diversi contesti e stili di apprendimento, facilitando l’organizzazione delle esperienze educative e stimolando l’interesse degli studenti. Il diario di bordo cartaceo per ogni studenti con i contenuti delle lezioni e le gli esercizi didattici, comprensivi della bibliografia e riferimenti psicopedagogici. Inoltre le video-lezioni create ad hoc per ogni sessione, in particolare, stimolano più sensi contemporaneamente, aumentando l’efficacia dell’insegnamento e personalizzando l’esperienza educativa.

La scuola può fare partire un cambiamento

Il progetto “Prefigurare il Futuro” non è solo un corso di formazione, ma un vero e proprio stimolo a innescare un cambiamento culturale duraturo nell’ambiente scolastico. Tutte le scuole interessate possono aderire gratuitamente, beneficiando di tre annualità di formazione e supporto.

È anche possibile inserire il progetto nelle attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) per gli Istituti che ne fanno richiesta. Questo progetto rappresenta un’opportunità concreta per le scuole di dotarsi degli strumenti necessari per affrontare le sfide del XXI secolo, trasformando la scuola in un vero laboratorio di resilienza e crescita.

Come iscriversi

Le candidature sono aperte anche se i posti sono limitati. Il percorso formativo del primo anno avrà luogo da ottobre 2025 a marzo 2026.

Le scuole interessate possono aderire al progetto gratuitamente.

Per ulteriori informazioni e per candidare la propria scuola vai alla pagina: https://fondazionepatriziopaoletti.org/prefigurare-il-futuro-scuola-info/