Dispersione scolastica, 1 studente su 6 abbandona la scuola. Maglia nera al Sud. Napoli segna il picco più alto

Arrivano le prime anticipazioni dell’analisi Svimez. A rivelare alcuni dati alla Repubblica è il dg Luca Bianchi. I dati della dispersione scolastica non sono per niente confortanti, soprattutto nel Sud Italia: 83 mila ragazzi (16.6% nel Sud) sono stati bocciati alla chiusura dello scorso anno scolastico perché non hanno raggiunto la soglia minima delle presenze.

E se il Mezzogiorno è l’area maggiormente colpita, a tenere la maglia nera è la città metropolitana di Napoli (10.4%). L’analista di Svimez, Bianchi, dichiara: “Il Pnrr che dedica importanti risorse all’istruzione non raggiunge l’obiettivo di colmare i divari: la priorità oggi è rafforzare il sistema soprattutto nelle aree più marginali, garantendo asili nido, tempo pieno, palestre. Da una ricerca Svimez in via di pubblicazione emerge che l’investimento per alunno del Pnrr sull’istruzione (esclusi gli asili nido) è stato pari a 903 euro nella provincia di Milano, dove il tempo pieno è assicurato al 75 % dei bambini della primaria, mentre è di 725 euro a Palermo, col tempo pieno solo al 10%”. C’è il rischio grave: adattare l’intensità dell’azione pubblica alla ricchezza dei territori. Quindi, più investimenti e stipendi lì dove se li possono permettere: pregiudicando la funzione principe della scuola, fare uguaglianza”.

Per quanto riguarda il capoluogo campano, il prefetto Claudio Palomba ribadisce: “In provincia siamo a picchi del 50-60%, impressionante”. Mentre il dossier dell’ufficio scolastico della Campania segnala 3.757 denunce alle due Procure per i minori per inadempienze.

Leggi anche:

Mare Fuori, la serie più vista sulla triste realtà della dispersione scolastica a Napoli. Quando il mestiere di docente può cambiare una vita

Nonostante quella di Mare Fuori sia una realtà trasformata per il mondo televisivo e, ovviamente anche l’istituto è stereotipato, quello che emerge è uno dei problemi più gravi di Napoli e della Campania, la dispersione scolastica.

Secondo i dati Censis, la dispersione si concentra nel primo anno, con una percentuale del 16,1% a Napoli. Il 29,9% degli studenti degli istituti superiori, infatti, non riesce a conseguire il diploma. A Napoli sono il 35% e ancor di più negli istituti tecnici, d’arte e professionali. A tal proposito, Bruna Fiola, la presidente della Commissione Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica e Politiche sociali della Regione Campania, ha dichiarato di recente: “Il sistema scolastico della Campania va potenziato perché è uno degli strumenti fondamentali per contrastare i fenomeni di maltrattamenti sui minori e i fenomeni di devianza giovanile che, purtroppo vedono la nostra regione particolarmente colpita. In questa ottica, la decisione del Governo centrale di procedere al dimensionamento scolastico in Campania è un grave errore e, se attuata, provocherebbe ulteriori danni alla condizione dei bambini e degli adolescenti campani”.