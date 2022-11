Dispersione scolastica, quali i dati e le misure di contrasto in Europa?

Il fenomeno dell’abbandono scolastico prematuro – in statistica comunitaria definito come School Early Leaving – presenta notevoli sfumature a livello continentale, per diffusione proporzionata agli indicatori socio-economico-demografici, per attenzione all’assetto culturale complessivo ed alla formazione continua, per presenza sul territorio di assistenti sociali, per distribuzione dei plessi scolastici ed i relativi collegamenti, ed infine, non per rilevanza, si attiene alla salute complessiva del sistema scolastico, che a livello continentale accusa una grave penuria di investimenti spesso proporzionale ai tassi di dispersione.

Occorre tenere a mente, nel prossimo confronto dati, il valore medio degli studenti e delle studentesse che abbandonano prematuramente gli studi senza conseguire il diploma che, in Europa, è pari al 10,2%.

Il fenomeno: dati e distribuzione secondo Eurostat*

Paese Dato 2013 (%) Dati 2020 (%) Variazione (%) Media UE 12 10,2 -1,8 Italia 17 13,5 -3,5 Germania 9,9 10,3 +0.4 Turchia 44 37,7 -6,3 Francia 9,7 8,2 -1,5 Spagna 23,6 17,3 -6,3 Slovenia 3,9 4,6 +0,7 Islanda 20,5 17,9 -2,6 Portogallo 18,9 10,6 -10,3 Malta 20,8 16,7 -4,7 Finlandia 9,7 7,3 -2,4 Svezia 7,1 6,5 -0.6 Austria 7,3 7,8 +0,5 Polonia 5,6 5,2 -0,4 Croazia 4,5 3 -1,5

*: Fonte dati: European Commission/EACEA/Eurydice/Cedefop, 2014-2021. Tackling Early Leaving from Education and Training in Europe: Strategies, Policies and Measures. Eurydice and Cedefop Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Come si evince dai dati espressi, il fenomeno assume dimensioni differenti a livello diacronico e secondo le azioni strutturali intraprese dai singoli esecutivi che possiamo apprezzare di seguito.

Quali le strategie di contenimento intraprese dai Ministeri?*

Paese Iniziativa Italia Early Tracking e monitoraggio attivo. Germania Riforme – Migliorare la transizione tra la scuola e l’istruzione e formazione professionale attraverso l’orientamento e l’aiuto individuali. Partecipazione presso attività sportive. Francia Canalizzazione delle risorse verso le scuole nelle aree prioritarie in base al numero di studenti provenienti da contesti svantaggiati. Strutture permanenti annesse alle scuole secondarie che offrono possibilità per chi abbandona precocemente la scuola di terminare l’istruzione secondaria superiore. Spagna ICOA – Il programma fornisce risorse extra agli istituti di istruzione per affrontare le disuguaglianze nell’istruzione e prevenire l’esclusione sociale. Finlandia Early School Tracking – Collocare gli studenti in segmenti separati ben definiti nel processo educativo, tipicamente specializzati nell’istruzione generale e professionale prima della scuola secondaria superiore. Svezia Riforma VET – Riforma completa dell’IFP negli anni ’90;riduzione delle differenze tra professionale epercorsi accademici; prolungare e aumentare sostanzialmente il contenuto accademico del percorso di formazione professionale. Austria Families and School Together – Programma di rafforzamento familiare e coinvolgimento dei genitori per aiutare i bambini ad avere successo a scuola. Identificazione e reclutamento dei genitori tramite visite domiciliari. Sessioni di gruppo multifamiliari e monitoraggio da parte del personale del FAST Center.

*: Fonte: CESifo DICE Report 3/2020, Lyche (2010), European Commission (2019).

Le misure intraprese dagli Esecutivi e dai Ministeri per l’Istruzione concordano con la retorica del tracking attivo, del monitoraggio dei nuclei familiari, del supporto sociale, educativo e formativo dei gruppi svantaggiati al fine di contenere il fenomeno.