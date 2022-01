Disposizioni per la scuola: ancora cambiamenti

Il decreto n° 4 del 27 gennaio 2022 pubblicato in gazzetta ufficiale n° 21, nell’occuparsi delle misure di sostegno connesse all’emergenza covid 19, detta delle nuove disposizioni per la scuola agli articoli 19 e 30.

Misure per la scuola

Il decreto, nel determinare le misure urgenti per la scuola, sancisce la fornitura, gratuita tramite le farmacie e i rivenditori autorizzati delle mascherine FFP2 da servire per gli alunni e per tutto il personale operante nella scuola.

Compito delle scuole

Alfine di poter consentire la fornitura delle mascherine FPP2 in forma gratuita per gli alunni e per il personale scolastico, le scuole devono produrre un’attestazione dalla quale si deve evincere l’effettiva necessità; a seguito della quale il Ministero provvede a ripartire il fondo economico per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 alle singole istituzioni scolastiche.

Gestione dei casi Covid a scuola

Il suddetto decreto inoltre, nel dettare ulteriori disposizioni per la gestione dei contagi, sancisce, anche per gli alunni della primaria, la possibilità di poter usufruire gratuitamente dei test antigenici rapidi in tutte le strutture autorizzate,

Come riammettere in presenza gli alunni

Nel caso in cui un alunno è allontanato dalla didattica in presenza perché positivo, è ammesso in presenza dopo l’avvenuta guarigione, senza la necessità di effettuare un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, basta solo il controllo del green pass e l’obbligo di indossare la mascherina per 10giorni.