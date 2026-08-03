Divieto di burqa e niqab a scuola, il Garante per l’infanzia a l’adolescenza: “Tutela bambine e ragazze”

“Burqa e niqab non sono indumenti: sono dispositivi violenti inventati da uomini impauriti dal corpo femminile inteso come impuro, sessualmente ingovernabile e portatore di disordine“. A intervenire nel dibattito in corso sulle “coperture femminili integrali” è Marina Terragni, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. “Ogni donna che lo voglia dovrebbe poter denunciare l’imposizione di burqa e niqab come pratica penalmente perseguibile al pari di altre forme di violenza. Vale a maggior ragione per bambine e ragazze ‘contrattualmente’ più deboli, costrette a subire l’imposizione da parte delle loro famiglie per non essere recluse in casa“.

“Va dunque sostenuto senza alcun tentennamento l’emendamento del Ministro dell’Istruzione e del Merito al ddl sicurezza inteso a vietare il burqa a scuola“, prosegue Terragni, “con punibilità dei genitori che per questa ragione decidessero di non mandare più le ragazze in classe. E stupiscono i dubbi espressi al riguardo dalla senatrice Pd Simona Malpezzi, che parla di ‘propaganda’, e dalla segretaria della Flc Cgil Gianna Fracassi, che allude a una ‘cornice securitaria’. Nessun multiculturalismo può giustificare una simile violazione della libertà e della dignità della donna“.

“L’imposizione di burqa e niqab contravviene ai più elementari diritti e con ogni evidenza ostacola il pieno sviluppo della personalità di chi è costretta a subirla“, scrive ancora garante per l’infanzia e l’adolescenza. “Bambine e ragazze devono essere libere di crescere armoniosamente, seguendo ciascuna le proprie più autentiche vocazioni: la consapevolezza che il proprio corpo non può essere in alcun modo umiliato e mortificato fa obbligatoriamente parte di questo percorso“.

“Già l’anno scorso, in seguito al caso di Monfalcone, dove alcune studenti del locale istituto professionale erano costrette a essere ‘identificate’ da un’insegnante a ogni ingresso a scuola perché il loro viso era nascosto dal niqab, avevo auspicato la massima attenzione da parte del Ministero dell’istruzione e del merito”, conclude Terragni. “Non posso quindi che accogliere con grande soddisfazione l’iniziativa del Ministro”.