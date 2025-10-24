Divieto di cellulare, basta o bisogna anche fornire alternative? L’escursione sull’Etna, un modo per disconnettersi

I ragazzi hanno bisogno di staccare. Non solo dallo studio, ma soprattutto dallo schermo. Passano ore immersi nel mondo digitale, tra notifiche, chat e video infiniti. Una gita in natura diventa allora un’occasione preziosa: il silenzio di un bosco, il rumore dell’acqua, l’aria fresca sul viso restituiscono calma e presenza. Disconnettersi non è fuggire, ma ritrovare sé stessi e gli altri in modo autentico. Lontano dai like, tornano gli sguardi, le parole, la curiosità vera. La natura educa senza wifi: basta ascoltarla.

E forse è proprio lì, tra un sentiero e un prato, che i ragazzi riscoprono la libertà. Non quella filtrata da uno schermo, ma quella che si vive con il corpo, con le mani sporche di terra e gli occhi pieni di orizzonte. La scuola dovrebbe favorire più momenti così: esperienze di contatto diretto con l’ambiente, che stimolino osservazione, collaborazione e meraviglia. Perché solo imparando a rallentare, a respirare e a guardare davvero, si può tornare a dare valore al tempo e alle relazioni autentiche.

Gite scolastiche, un’idea per disconnettersi dai dispositivi digitali

E’ utile per tutti, ma soprattutto per i bambini, scollegarsi dal mondo virtuale presente nei nostri cellulari. Un’idea potrebbe essere organizzare, come gita scolastica, un’escursione sull’Etna. Non c’è di meglio che una passeggiata lungo i sentieri della “Muntagna”, apprezzando la varietà di paesaggi, i boschi, le ginestre le radure.

Anche giocare sul manto nevoso è un’esperienza che non si può negare ai bambini, concilia il buon umore, aiuta la socializzazione e mette a contatto con il mondo reale. La visita ai crateri è un valore aggiunto che rafforza la consapevolezza del fascino del vulcano più importante del mondo, riconosciuto dall’Unesco.

Al Museo dell’Etna, sito a Viagrande (CT), si può vivere e apprezzare la grandiosità del vulcano siciliano in tutti i suoi aspetti, naturalistici e antropologici. Filmati spettacolari, diorami ed exibit vari, cinema 3D, esposizioni, gigantografie, il grande plastico dell’Etna e tante altre attrattive per entrare nel vivo delle eruzioni vulcaniche. Il Museo propone anche un laboratorio didattico e l’esperienza di provare il SIMULATORE DI TERREMOTI con pedana computerizzata capace di riprodurre i movimenti sismici.

ESCURSIONI ORGANIZZATE

Alla visita al Museo è possibile abbinare anche un’ESCURSIONE sull’Etna, in cima ai crateri spenti e lungo alcuni percorsi naturalistici. Un itinerario affascinante che completa e arricchisce la gita scolastica rendendola indimenticabile.

Per info e prenotazioni mail: [email protected]

tel: 347 0415868

Il catalogo di Etna Today

Tra le proposte principali troviamo:

Museo dell’Etna: Un viaggio interattivo nella storia del vulcano, tra eruzioni e scoperte geologiche. Apiario dell’Etna e Casa delle Farfalle. L’esperienza non si limita alla semplice osservazione: grazie a guide esperte, i ragazzi potranno scoprire curiosità su questi affascinanti insetti, sviluppando sensibilità verso il tema della biodiversità e dell’importanza della conservazione degli habitat naturali. Laboratori didattici: Lab “Dieta Mediterranea” ed Ecolab “I colori della natura”, Lab “Vulcani e terremoti”, Ecolab “Racconti del bosco”. Planetario dell’Etna: Un’avventura cosmica per scoprire l’astronomia e il nostro sistema solare attraverso proiezioni ad alta definizione. Parco e Teatro dei Miti: Una grande sala in stile siciliano adibita a teatro, dove va in scena la rappresentazione interattiva della Storia della Sicilia, dalla preistoria ad oggi.

È disponibile online il catalogo delle offerte didattiche per l’anno scolastico 2025/2026.

Come prenotare una visita?

Organizzare una visita educativa è semplice e veloce. Ecco i passi da seguire:

Consulta il catalogo delle offerte e individua i servizi che desideri. Contatta la segreteria al numero 347 0415868 per definire data e orari. Riceverai un modulo di prenotazione da compilare e inviare via email o WhatsApp. Se necessario, avvia la procedura di fatturazione elettronica o tramite MEPA.

