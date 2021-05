Dl sostegni bis, Sasso: “Non risolve precariato e non assicura avvio regolare nuovo a.s.”

Sul decreto sostegni bis è intervenuto il sottosegretario all’istruzione Rossano Sasso:

«Il Decreto Sostegni-bis non risolve l’annoso problema del precariato e non assicura che tutti gli insegnanti di cui la scuola ha bisogno siano al proprio posto in tempo per l’avvio regolare del nuovo anno scolastico. Un doppio problema a cui andrà posto rimedio nel corso dell’esame parlamentare del testo. La Lega è pronta a fare la sua parte, ma per superare l’ostruzionismo ideologico del Movimento 5 Stelle è necessario che il PD batta un colpo e decida finalmente da che parte stare».

Sasso ha poi aggiunto: «Proprio stamattina mi sono confrontato sul tema con la collega Chiara Gribaudo, del Partito Democratico, e sono lieto che ci si sia trovati d’accordo sulla sostanza del problema. Ora, però, bisogna fare un ulteriore passo in avanti e spostarsi sul terreno della concretezza. La posizione della Lega è chiara: in attesa di varare un concorso titanico che ha una tempistica incompatibile con le urgenze che dobbiamo gestire, si proceda alla stabilizzazione per titoli e servizi, con un anno di incarico e formazione e valutazione finale. Personalmente sono pronto a firmare un emendamento congiunto con qualsiasi rappresentante del PD, ad esempio la stessa collega Gribaudo, che dimostri davvero di avere a cuore la situazione di decine di migliaia di persone che qualcuno vorrebbe continuare a mortificare umanamente e professionalmente».