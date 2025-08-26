Docente accoltellato in strada per non aver dato una sigaretta, operato d’urgenza. È caccia all’uomo

Un insegnante 62enne di un liceo di Bassano del Grappa è stato accoltellato alla schiena ieri mattina, lunedì 25 agosto, lungo viale XI Febbraio, una delle strade più trafficate del centro cittadino. L’uomo è stato colpito da un giovane, che al momento risulta ricercato dai Carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione fornita dalla vittima, così come riporta Sky Tg24, l’aggressione sarebbe scaturita dal rifiuto di concedere una sigaretta. La lama del coltello si è conficcata nella zona dorsale, fermandosi a pochi millimetri dall’aorta e dal midollo spinale.

Il docente è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Bassiano, dove nel pomeriggio è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi resta riservata, ma i medici hanno confermato che non è in pericolo di vita.

Le indagini sono coordinate dai Carabinieri della Compagnia di Bassano e dal Nucleo operativo di Vicenza. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e raccogliendo le testimonianze delle persone che potrebbero aver assistito all’aggressione.

Al momento la ricerca è concentrata su un solo individuo. Le forze dell’ordine non escludono alcuna ipotesi e mantengono il massimo riserbo sullo sviluppo delle indagini.