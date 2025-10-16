Docente assente da scuola senza avvisare, parte l’allarme: trovata morta a casa riversa sui compiti che stava correggendo

Una tragedia immane: una docente di un liceo di Brescia è stata trovata morta in casa dopo che non si era presentata a scuola lunedì scorso, 13 ottobre. Come riporta Il Giornale di Brescia l’insegnante era molto amata e stimata dai colleghi.

“Una docente che ha fatto la differenza per il nostro istituto”, queste le parole della dirigente scolastica. “Lunedì non si è presentata a scuola e da subito i colleghi mi hanno sottolineato quanto fosse inconsueto che non avesse chiamato per avvisare”, ha spiegato.

Il ricordo

Lei e alcuni insegnanti dopo le lezioni si sono presentati alla sua porta: la docente è stata trovata senza vita alla scrivania riversa sui compiti in classe della settimana che stava correggendo. “È uscita di scena solo come lei poteva fare”, ha detto con amarezza la ds.

“Una donna che non vedeva il suo mestiere come una semplice fonte di reddito – la ricorda una collega –, che amava il suo mestiere e insegnare ai ragazzi. Nel suo laboratorio di teatro gli studenti si sentivano a casa e qui riuscivano ad ottenere il successo che meritavano”.