Docente colpito da meningite, apprensione tra i genitori: chiusi tre plessi di una scuola

Un docente di una scuola primaria della provincia di Brindisi è stato colpito da meningite da meningococco: da qui la decisione dell’istituto in cui lavora di chiudere, tutti e tre i plessi per precauzione. Lo riporta La Repubblica. A disporre la chiusura temporanea delle scuole è un’ordinanza del sindaco Massimo Lanzilotti, che ha ordinato la sospensione delle attività didattiche per due giorni, oggi, martedì 13, e domani, mercoledì 14 maggio.

Al via la sanificazione

Gli edifici sono chiusi al fine di consentire le dovute operazioni di sanificazione. L’estensione del provvedimento è dovuta alla presenza di personale potenzialmente esposto, ossia di due docenti della stessa classe dell’insegnante risultato positivo e di un componente del suo nucleo familiare.

Le misure di sicurezza sono scattate immediatamente, dopo la segnalazione della positività fatta dal docente alla dirigente. La notizia ha generato apprensione tra i genitori degli studenti, placata solo dalla chiusura temporanea dei plessi scolastici. Le lezioni dovrebbero riprendere regolarmente nella mattina di giovedì 15 maggio, a procedure di sanificazione ultimate.

La Asl di Brindisi ha immediatamente avviato le procedure di profilassi per tutti i contatti stretti, come scrive Brindisi Report.