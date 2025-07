Docente guadagna 100mila euro con lavori extra, aveva permesso del ds ma generico: sospeso per venti giorni dall’insegnamento

Un docente può svolgere anche altri lavori paralleli all’insegnamento? Dipende: in alcuni casi no, in altri sì ma serve il permesso del dirigente scolastico. A quanto pare un insegnante avrebbe svolto altri lavoretti extra senza autorizzazione, guadagnando fino a centomila euro. Lo riporta Open.

L’uomo è stato beccato e sospeso per venti giorni dall’insegnamento. Dopo un lungo contenzioso giudiziario, il caso si è chiuso con una bocciatura delle ragioni dell’insegnante.

La difesa del docente

Dal canto suo, il docente ha provato a difendersi dalla sospensione dell’Ufficio Scolastico Regionale mostrando un’autorizzazione del preside e sostenendo che non era precisato alcun limite temporale. L’amministrazione scolastica competente, però, ha deciso di infliggergli una sanzione disciplinare.

Il docente ha quindi impugnato il provvedimento al tribunale, chiedendo che fosse annullata la sospensione e che il ministero dell’Istruzione e del Merito venisse condannato al pagamento delle somme che non ha potuto percepire nel periodo di allontanamento dal lavoro. Ma sia il tribunale che la Corte d’Appello gli hanno dato torto sostenendo che la sospensione era del tutto legittima.

I giudici hanno sottolineato che lo svolgimento di incarichi retribuiti da parte di un dipendente pubblico deve essere autorizzato con anticipo per ogni periodo in cui intende esercitarli proprio per consentire all’amministrazione di valutare un eventuale conflitto di interessi e la compatibilità con l’orario di servizio. Non è sufficiente, come sostenuto invece dal docente, un’autorizzazione generica rilasciata una volta sola e senza un limite temporale. L’insegnante si è rivolto anche alla Corte di Cassazione, ma prima ancora che i giudici potessero pronunciarsi, ha deciso di rinunciare al ricorso.

Un docente può fare un altro lavoro?

Cosa dice la normativa? Come scrive Flc Cgil, la principale norma di riferimento oggi è l‘articolo 53 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165 (testo unico sul pubblico impiego) il quale riprende l’articolo 58 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal DLgs 31 marzo 1998, n. 80, nonché il Testo unico 3/1957 e la L. 662/1996. Tale norma, nel rispetto del principio generale dell’esclusività del rapporto di lavoro pubblico, disciplina il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ruolo) e determinato (supplenza).

L’aspettativa per motivi di famiglia o di studio non fa venire meno il dovere di esclusività che caratterizza il lavoro alle dipendenza della pubblica amministrazione.

Sono esclusi da queste limitazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno per i quali c’è una possibilità piuttosto ampia di poter svolgere altre attività lavorative.

La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è contenuta essenzialmente nell’articolo 508 del DLgs 297/94 (che il DLgs 165/01 richiama) e nell’articolo 33 del Ccnl 2003.

Per il personale ATA, invece, non essendoci disposizioni specifiche, valgono le norme di carattere generale previste per gli altri pubblici dipendenti e l’articolo 57 del Ccnl 2003.

Ci sono però altri casi in cui il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato, dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso.

Le condizioni e i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un’altra attività sono:

la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego;

il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;

la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio.

In base a tali criteri sono da considerarsi attività incompatibili:

l’esercizio di attività commerciale, industriale o prestazioni professionali

l’impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici;

l’incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Tra le attività pienamente compatibili, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%:

le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc..,

le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);

le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

l’utilizzazione economica da parte dell’autore o dell’inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;

la partecipazione a convegni e seminari;

tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;

gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;

la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato);

gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l’attività principale;

le collaborazioni plurime con altre scuole;

la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l’impegno è modesto e di tipo non continuativo;

l’attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;

gli incarichi presso le commissioni tributarie;

gli incarichi come revisore contabile;

attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Inoltre al personale docente, anche se a tempo pieno, è consentito, previa autorizzazione da parte del dirigente scolastico, l’esercizio di libere professioni e dare lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto, a condizione che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e che siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.

Inoltre l’esercizio della libera professione è subordinata anche alle seguenti ulteriori limitazioni:

che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche che l’eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione l’iscrizione all’albo/elenchi speciali nel caso tale obbligo sia previsto per legge (es. nel caso degli avvocati).

I limiti di cui ai punti 1 e 2 sono stabiliti dall’articolo 1 comma 56 bis della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140.

I dipendenti a part-time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un ATA che svolge 18 ore settimanali) possono svolgere un’altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.

Infine, i dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una pubblica amministrazione (comma 56 bis dell’articolo 1 della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140).