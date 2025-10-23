Docente minacciato in strada da giovani: “Fai il bullo con i bambini, ti piacerebbe se lo facessero con la tua bambina?”

Brutto episodio in una strada di Torino: alcuni giovani hanno preso di mira un maestro inviandogli una serie di minacce: “La prossima volta agiremo in un’altra maniera. Non saranno più parole, ma fatti”, gli hanno intimato perché il docente, a loro dire, avrebbe fatto “il bullo con i bambini“.

L’Ansa scrive che quando viene avvicinato, l’uomo, che viene anche chiamato per nome, tiene una bambina per mano e sta salendo sulla sua automobile: “Se viene toccato nostro nipote o qualsiasi altro bambino – gli dicono – tu sparisci dalla faccia della terra. Anche tu hai una bambina. Ti piacerebbe se facessero i bulli con la tua bambina?”.

L’episodio, verificatosi fuori da una scuola è stato anche filmato e il video è diventato presto virale. “Ci hanno chiamato – dicono – e noi andiamo. State attenti a dove portate i bambini, non tutti i maestri sono buoni. Ma adesso ci pensiamo noi”.