Docente muore a scuola, ipotesi suicidio: è caduta dalla finestra di una classe, era prossima alla pensione

Tragedia in una scuola umbra: una docente è morta precipitata dalla finestra della classe di un liceo della provincia di Perugia. Lo riporta i giornali locali Umbria On e Umbria24. La donna si sarebbe tolta la vita gettandosi dalla finestra dell’aula in cui avrebbe dovuto tenere la lezione.

Il corpo ritrovato da un passante

La tragedia si è consumata intorno alle ore 7.30, con la docente che era già entrata a scuola prima del suono della campanella: nessuno fra alunni e colleghi era presente al momento dei fatti. Il corpo ormai senza vita della donna, che era prossima alla pensione, è stato individuato da un passante e immediati sono scattati i soccorsi. Purtroppo però per l’insegnante non c’era già più nulla da fare.

Non risultano missive lasciate per motivare il gesto. Quando gli studenti sono arrivati a scuola purtroppo si sono trovati davanti la scena terribile di quanto si era consumato da poco.