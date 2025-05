Docente muore in incidente stradale, i suoi studenti aprono raccolta fondi per aiutare i suoi figli

Docente muore in incidente stradale, i suoi studenti aprono raccolta fondi per...

Un docente di un liceo di Teramo è morto a 55 anni in un incidente sull’autostrada A25 nella notte del 23 maggio scorso. I suoi studenti hanno deciso di fare un bel gesto: aprire una raccolta fondi per aiutare economicamente i suoi figli.

I figli del docente hanno perso da poco la madre

Come riporta Ansa, i rappresentanti d’Istituto e di Consulta del liceo hanno avviato la raccolta fondi, tramite GoFundMe, “per esprimere solidarietà verso i figli di 21 e 16 anni” del professore, già orfani di madre. “Ci ha lasciati un professore che ha dedicato tutto se stesso all’insegnamento, ma soprattutto ci ha lasciati un padre di famiglia. Tutta la comunità teramana è distrutta dalla notizia. Gli studenti, i docenti, gli educatori, tutti sono colpiti nel profondo del cuore”.

La madre dei ragazzi è morta “il 30 marzo 2024 in seguito a un malore improvviso. Ci appelliamo a voi tutti per invitarvi a supportare l’iniziativa e realizzare un gesto di grande solidarietà perché ciò che per noi è irrisorio, per qualcun altro può rappresentare un barlume di speranza!”.

Secondo il giornale locale Abruzzo Sera sarebbero già stati raccolti oltre 26mila euro.