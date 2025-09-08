Docente travolta da un’auto prima di entrare a scuola, soccorsa dai colleghi: portata in ospedale, ha varie fratture

Una brutta notizia: una docente di sostegno di 49 anni è stata travolta da un’automobile poco prima di entrare a scuola, vicino l’entrata, a Partinico, nel palermitano. Come scrive Palermo Today, la donna è stata ricoverata questa mattina, 8 settembre, in gravi condizioni all’ospedale.

A travolgerla un uomo di 25 anni. I primi a soccorrerla sono stati alcuni docenti dell’istituto dove insegna anche la donna, non sapendo neanche chi fosse: “Lo hanno scoperto guardando i suoi documenti. Insieme agli altri colleghi le auguriamo una pronta guarigione”, spiega il dirigente scolastico.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione l’insegnante stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata urtata con violenza dall’auto e sbalzata a metri di distanza dal punto in cui è avvenuto l’impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118.

A causa dell’incidente la donna ha riportato diversi traumi e fratture, ma dopo la Tac i medici hanno escluso la riserva sulla vita stabilendo una prima prognosi sicuramente superiore ai 20 giorni. Alla luce di questo dato gli agenti della polizia municipale, dopo aver identificato l’automobilista, hanno posto il mezzo sotto sequestro preventivo in attesa di ulteriori aggiornamenti dall’ospedale. I vigili hanno richiesto di sottoporre l’automobilista ai test necessarie per verificare le sue condizioni psicofisiche.