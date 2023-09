Docente tutor e orientatore: oggi il termine per completare la formazione e fare la verifica di fine corso

Docente tutor e orientatore: oggi il termine per completare la formazione e...

Come abbiamo già spiegato, il termine di fruizione dei moduli di formazione per i docenti tutor e orientatori e della verifica di fine corso è stato prorogato dal 16 al 23 settembre 2023. Oggi, quindi, è l’ultimo giorno utile per completare questo percorso.

La proroga è contenuta in una nota del 14 settembre, con la quale il MIM ha anche fatto sapere che l’attività di formazione curata da INDIRE propedeutica all’esercizio delle funzioni di tutor scolastico e orientatore nel secondo biennio e ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado ha registrato la massiccia partecipazione degli oltre 54 mila docenti iscritti e attivi nella piattaforma di fruizione della formazione, i quali hanno concluso positivamente il percorso formativo e la verifica di fine corso.

Ne consegue che i dirigenti scolastici possono ora procedere alla nomina dei docenti tutor (con contestuale assegnazione dei raggruppamenti degli studenti individuati a livello di singola scuola) e del docente orientatore per l’anno scolastico 2023/2024.

